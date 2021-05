A l’any 2004 la platja Casablanca d’Almenara va rebre per primera vegada la concessió de la bandera blava que entre altres qüestions posava a la nostra platja en el mapa turístic. Després va vindre el seu desenvolupament. Dèsset anys després, aquesta bandera blava, seguirà un estiu més onejant al nostre Passeig Marítim. I ho farà una vegada més per a simbolitzar la qualitat de l’aigua, els nostres serveis, les nostres infraestructures... en resum la nostra platja Casablanca. A més, des de 2013, a la bandera blava de la nostra platja Casablanca li acompanya un segon reconeixement, el sender blau, que obté la ruta anomenada 6.000 passos que recorre l’entorn natural i la platja Casablanca.

Amb aquestos dos guardons es reconeix un any més el treball realitzat per seguir mantenint i potenciant la nostra platja Casablanca, per tant, volguera una vegada més agrair l’esforç de totes i cada una de les persones que treballen per millorar la nostra platja, per a seguir tenint bones notícies cara a un estiu que serà important, l’estiu de la recuperació del sector turístic, comercial i de la restauració tant a la mar com al poble. Esperem que l’estiu ens puga ja despertar d’aquest malson de la covid i poc a poc recuperem les bones costums i tradicions, que és el nostre gran desig.

Però la bandera blava i el sender blau no són les úniques bones notícies que hem tingut aquesta setmana per a la platja Casablanca. Ja vaig dir que pas a pas anàvem caminant i avançant per a que siguen una realitat els espigons que tanta falta li fan al nostre litoral. La seua construcció seria un gran impuls que frenaria la gran regressió existent i milloraria molt més la nostra platja Casablanca. Així, els terminis anunciats per Costes van complint-se i aquesta setmana, el BOE ha publicat la formalització del contracte entre la Direcció General de Costes i la UTE que ha de realitzar l’obra. És un pas molt important perquè des d’ara ja està signat el contracte entre govern i empresa.

Per tant, setmana d’importants i bones notícies per a la platja Casablanca. Des de l’Ajuntament d’Almenara ja estem preparant la temporada estiuenca, les diverses infraestructures per a la platja, el servei de socorrisme que un any més serà de gestió directa des de l’ajuntament i també dintre de les normes que estiguen vigents, intentarem realitzar algunes activitats en l’àmbit esportiu, comercial, cultural i d’oci familiar.

Així, amb la bandera blava i els espigons cada dia més a prop, preparem ja l’estiu de l’inici de la recuperació en tots els sentits, sense oblidar que el virus encara està ací, i que hem de seguir tenint precaucions per tornar a gaudir de la normalitat que vam tindre fins al 2019. Gaudim, però amb coneixement!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló