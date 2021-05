Fa pocs dies s’ha fet públic que la Generalitat ha executat més del 100% dels recursos del Fons socials Europeus 2014-2020, dos anys i mig abans de vèncer el termini. I que per eixos, la Generalitat ha estat un exemple de certificació en l’àrea de Formació Professional, amb un 103,83% d’execució, i hem vorejat el 100% de l’àrea de millora d’ocupació i mobilitat laboral. No és poca cosa si tenim present que al poc d’arribar jo al Consell, el president Puig ens va citar per advertir que teníem a la UE molt preocupada, perquè entre el 2014 i 2015 no s’havia executat ni un cèntim dels programes. Esta era l’herència. A LABORA vam treballar molt per a crear programes com Avalem Joves i Avalem Joves+, i per a explicar-los a la Comissió Europea i que ens els autoritzés. I este és el nostre resultat.

No és casual. És el fruit d’un intens treball de programació i execució que emana d’un model molt clar i reflexionat. L’any 2016 vaig assistir per primer cop a una Conferència Sectorial d’Ocupació. És el fòrum on el govern central i les autonomies, acordem els programes a dur a terme, i el repartiment dels fons, per a poder fer-ho. Presidia la Ministra Fátima Bañez, i es debatia sobre la formació a oferir a les persones desocupades. Nosaltres teníem clar que Avalem Territori, programa fet de la mà dels agents econòmics i socials, i amb el suport tècnic de les universitats, ens havia permès determinar territorialitzadament quines formacions eren realment les que podien aportar millores en l’ocupabilitat de les persones que formàvem. La dreta insistia en el «cheque formación», és a dir, que li donem a cada persona un xec per un import determinat, i que ells se’l gasten en el curs que els hi vinga més de gust. Vaig intervindre per explicar la nostra oposició a este model. Recorde que els hi vaig dir que el que proposaven era els cursos CCC i que et regalen una guitarra. Sí. Perquè obria la porta a competir entre centres privats. Un despropòsit.

Molt ofès va demanar la paraula el Consejero de Madrid, dient que estàvem en contra de les empreses privades, i que ells els liberals, tal i qual... Vaig respondre que «cada cop que un liberal parlava de col·laboració publicoprivada, a Keynes se li moria un gatet». Crec que des d’eixe dia em coneixen a totes les Conselleries de totes les autonomies. Però és que és així. L’execució que nosaltres hem aconseguit, ha estat d’acord amb l’estudi previ. I no és cap batalla contra l’empresa privada, ni de bon tros! Ara mateix LABORA té convenis amb més de 80 centres de formació privats, que imparteixen bona part dels més de 800 cursos que oferim. I mantenim amb el sector una relació fluida i amable.

En l’exercici 2020 els diners de polítiques actives es van haver de derivar a les polítiques passives, per la situació generada per l’epidèmia. I només aquelles autonomies que havíem compromès la despesa, és a dir que havíem publicat les ordres d’ajudes, vam rebre els diners previstos. Nosaltres sí. Altres no. Enguany el nostre pressupost per a la formació ha crescut en un 44% de fons provinents del Ministeri, en detriment d’altres autonomies, que han rebut menys ajudes, com Catalunya, o Madrid. I ha estat així, perquè s’han valorat els resultats obtinguts, i l’execució d’anys anteriors. La nostra aposta per l’FP és real, efectiu, avaluable. Exitós.

La Formació Professional és una eina carregada de futur, és un instrument que ben gestionat ens ha de permetre avançar en la capacitació professional que les empreses ens reclamen. Fa uns dies, en el marc de la II Jornada #Formacióprofessional per a l’Ocupació: Detecció de necessitats vam presentar l’Espai LABORA de Castelló, com el Centre de Referència Nacional per a la formació en el sector ceràmic. I esta distinció és una aposta ferma i clara per la formació professional ocupacional pública. Però este èxit, i este camí fructuós, no hagués estat possible sense el compromís i el suport dels agents socials i econòmics. I d’ASCER, i de l’ITC, i ASEBEC, i d’ANFFECC. Estem construint el futur.

Secretari autonòmic d’Ocupació i director general de LABORA