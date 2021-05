La reactivación de la economía pasa, necesariamente, por la recuperación de una cierta normalidad y el retorno a las costumbres que nos definen como sociedad. Una vuelta a casa que incluye la apertura de locales comerciales, la ampliación de aforos y la paulatina vuelta del turismo. La llegada del buen tiempo, unida al aumento de los españoles vacunados, es una combinación que debemos saber administrar con prudencia y sin euforia. Hemos trabajado mucho y bien para llegar hasta aquí y no podemos tirarlo todo por la borda.

En Oropesa hace ya varias semanas que no tenemos contagios y nuestras unidades sanitarias se encuentran en una posición óptima comparada a la de hace meses. No se trata de bajar la guardia, sino de reconocer lo que han trabajado nuestros profesionales de la medicina para que podamos tener una primavera y verano relativamente normal. Soy consciente que también muchos veraneantes de Oropesa procedentes de Madrid o Barcelona están deseando disfrutar de nuestra hospitalidad, les recibiremos como siempre: con los brazos abiertos.

Pero a residentes habituales como a veraneantes debo recordarles que la pandemia no ha pasado, que debemos seguir extremando las precauciones para que podamos volver a disfrutar de lo que siempre nos ha definido como pueblo: ser un referente turístico de primer nivel con la hospitalidad como bandera. Nos queda muy poco, un último esfuerzo, quizás este sea el último verano en el que tengamos que convivir con las mascarillas, pero hasta entonces debemos cumplir la normativa vigente.

Oropesa no se para. No la ha parado el covid y tampoco lo harán las necesarias restricciones que aún sufrimos todos. Por eso quiero invitaros a convivir más que nunca, a ser respetuosos sin renunciar a compartir la dicha de estar vivos en una terraza junto al mar. Nuestros hosteleros nos necesitan más que nunca, han pasado una larga travesía por el desierto y no podemos fallarles precisamente ahora. A ellos y a los miles de puestos de trabajo que dependen de un buena temporada turística.

Si logramos poner los cimientos de esa recuperación ahora, tendremos buena parte del trabajo hecho. Estoy segura que juntos lo lograremos. No puedo sentirme más orgullosa del esfuerzo y sacrificio realizado por todos. Ha sido emocionante ver tanta cooperación. Queda lo más fácil. No podemos fallar a tantos que esperan lo mejor de nosotros. Oropesa volverá, una vez más, a dar la talla y liderar la recuperación turística y económica en la provincia.

Es lo que todos esperan de nosotros. Y no les vamos a fallar.

Portavoz de Ciudadanos y vicealcaldesa en Oropesa del Mar