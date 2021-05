Es evident que no cada dia són festes majors i molt menys festes majors en temps de pandèmia. Vull dedicar, per tant, aquestes línies a totes aquelles famílies que, com la meua i la de molts, han patit l’assot del coronavirus i de vegades l’han superat, però d’altres, malauradament, no.

Trobem a faltar molta gent i des de l’esperança personal o fins i tot des de l’espiritualitat, pensem en aquest dèsset de maig en totes les vila-realenques i vila-realencs que ja no estan. Malgrat que tot va calmant-se a poc a poc, encara no ha desaparegut el virus. És per això que seguim celebrant les nostres festes majors amb cura, tot i que amb esperança al mateix temps.

Les festes d’un poble són dies en què sovint trobem gent que feia temps que no vèiem. D’altra banda, especialment a les nostres ciutats, representen moments en què gaudim de la rica gastronomia i de bones converses al voltant de les penyes, les pròpies i les dels amics.

Tanmateix, cal que confiem en un futur millor, amb esperança. A Vila-real mai ens han regalat res. La ciutat se n’ha eixit de les pitjors crisis amb il·lusions renovades que sempre han fructificat en noves oportunitats. Ni gelades ni crisis han pogut mai amb nosaltres. Per tot això estic ben segur que, amb valentia, però també amb consciència, eixirem endavant.

Potser els valors dels tres nucs del cordonet de sant Pasqual, traduïts al present, poden ser un bon referent. Estes festes són per tant, en part, com les de sempre, una oportunitat per ser més poble que mai i, per tant, per mirar pels nostres veïns.

Per tot això, no tinc cap dubte que demà dilluns, la ciutat de Vila-real, una vegada més, serà un poble amb majúscules.

Regidor de Compromís per Vila-real