L’Ajuntament d’Almassora haurà de pagar més de mig milió d’euros, segons estipula una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per l’adquisició d’uns terrenys. Una gran despesa inesperada que potser fa endarrerir encara més els projectes previstos per a enguany, cosa del tot inconvenient, ja que és només un 1’8% del pressupost destinat per a inversions el que s’ha executat en el primer trimestre de l’any.

Els terrenys sobre els quals s’ha d’abonar tan elevada xifra es troben situats al costat de l’IES Álvaro Falomir i, gràcies a les actuacions que du a terme la Conselleria d’Educació a través del Pla Edificant, permetran la tan necessària ampliació del centre. Per tant, la idea que al costat de l’institut hi haguera terreny dotacional era molt bona.

El problema va ser que al llarg dels 12 anys en què va governar el Partit Popular no van ser capaços de complir l’establert en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que estava en vigor des de l’any 1998. Si s’haguera fet efectiva l’adquisició quan calia, ens hauríem estalviat tots els problemes i les quantioses despeses posteriors.

No és un cas aïllat. Les persones que són propietàries dels terrenys que es van catalogar en el PGOU del 98 com a dotacionals al costat el polígon industrial del Serrallo per tal de ser destinats a fer la pantalla verda ja fa més de 22 anys que no en poden fer ús. I és inacceptable que s’hipoteque eixos terrenys durant tant de temps quan hi ha una necessitat tan important per cobrir.

Sabem que la Conselleria de Medi Ambient treballa per crear una línia de subvencions que permeten insonoritzar els habitatges i pal·liar els efectes acústics que té l’activitat de les empreses del Serrallo sobre els veïns i les veïnes de la platja. Però també cal adquirir els terrenys que permeten fer la pantalla verda. Uns terrenys per a la compra dels quals tenim una subvenció europea que no podem desaprofitar.

Els deures no es poden demorar més. Tenim ja massa casos que demostren que cal actuar ja si no volem generar despeses extraordinàries i volem posar fi a les problemàtiques que patim. Cal que l’Ajuntament els faça i complisca l’estipulat fa més de vint anys, tant per evitar que es repetisca la història com per millorar la vida de les persones.

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora