La necessitat d’un segon poliesportiu a la Vall d’Uixó ha sigut àmpliament debatuda i reivindicada des de fa molts anys. Després de molt de treball i de moltes negociacions, fa uns dies vam presentar l’acord per a la construcció d’este nou pavelló esportiu a la nostra ciutat. Un full de ruta amb el qual hem aconseguit que l’empresa adjudicatària del servei públic de neteja viària i residus urbans complisca el contracte i hem establit un calendari que garanteix que les obres comencen abans que acabe esta legislatura.

L’acord signat recull que enguany l’Oficina Tècnica Municipal elaborarà el projecte bàsic per a la construcció del segon poliesportiu. La primera fase serà la que assumisca Fovasa (antiga Secopsa), en compliment de les millores del contracte, amb una inversió d’1.126.000 euros. Una vegada entregat a l’empresa el projecte bàsic, esta redactarà el d’execució en un termini màxim de quatre mesos. En els següents tres els tècnics municipals el revisaran i aprovaran. Des d’eixe moment, l’empresa disposarà d’un mes per a iniciar les obres (que podran allargar-se entre 12 i 18 mesos).

D’este calendari es desprén que el projecte abraçarà més d’una legislatura, ja que estarà acabat en la següent. Des de 2015 hem treballat de valent per a arreglar la situació que ens vam trobar amb l’empresa del fem. Primer vam recuperar 700.000 euros que l’anterior equip de govern del PP va pagar de més per un servei que no es prestava. Després vam fer que es complira el contracte, pel qual l’empresa va renovar els camions i la maquinària, entre d’altres. I ara fem que també complisca amb la construcció del segon poliesportiu.

No ha sigut un camí fàcil, però ha pagat la pena defensar els interessos dels vallers i valleres perquè reben un millor servei i ara disposen d’un nou pavelló.

La ubicació d’estes noves instal·lacions serà al costat de l’Estadi Municipal José Mangriñán, on estava l’antiga piscina de la Fàbrica Segarra. M’han preguntat moltes vegades perquè ací i no en altre lloc. La resposta és senzilla: estos terrenys són ja de propietat de l’Ajuntament i estan qualificats de dotació esportiva en el pla general d’ordenació urbana. En l’actual situació econòmica no ens podem permetre comprar uns altres terrenys, que a més caldria requalificar com a sòl esportiu. Això faria que els tràmits s’allargaren molt en el temps. I la necessitat del nou poliesportiu és cada vegada més gran, ja que l’actual està saturat i cada dia l’utilitzen més de 200 persones i tres clubs. No ens podem permetre el luxe d’esperar més, perquè fa molt anys que anhelem este projecte.

El 13 de maig va ser un dia històric per a l’esport local amb la presentació d’este full de ruta per a un projecte que marcarà un abans i un després en la nostra ciutat, perquè els nostres esportistes mereixen unes instal·lacions dignes. Cada dia estem més a prop de tenir-les. Ara farem un seguiment exhaustiu de l’acord perquè es complisca i el segon Poliesportiu Municipal estiga en funcionament en els terminis previstos. Perquè, com sempre m’agrada dir parafrasejant a Nelson Mandela, l’esport inspira, crea esperança i pot canviar el món. Per això des de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó seguirem invertint en esport.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó