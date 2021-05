Ara ja es pot dir ben alt i ben clar: «Borriana celebrarà les Falles 2020-2021», tot i que de manera atípica, del 8 al 12 d’octubre, per a reprendre unes festes que es van interrompre abruptament pel coronavirus al març de 2020, amb una crisi sanitària que va obligar a suspendre de sobte les Falles de 2020, quan molts dels monuments fallers estaven a punt d'eixir al carrer.

De tot cor, vull agrair en nom de tota la corporació el gran esforç que està realitzant tot el col·lectiu faller de Borriana i el seu comportament absolutament exemplar, s’han convertit en símbol de la resistència de les coses més negatives que estan passant en la pandèmia. Per això, els anime a continuar treballant amb valentia i il·lusió per a tancar el cicle faller 2020-2021, i cremar amb les falles els aspectes més negatius que estem patint i renovar l'energia per a l'exercici 2022.

La decisió presa dilluns passat de vesprada, de celebrar les festes falleres enguany, va més enllà d’un estímul per a la tradició i la cultura del nostre poble, es molt decisiva perquè les nostres festes són per a Borriana, un motor per reactivar econòmicament tots els sectors que conformen la festa, des del gremi d'artistes, fins a la pirotècnia, la indumentària, els complements, floristeries, perruqueries, o les bandes de música, molts sectors de la ciutat greument afectats en aquests moments per la paràlisi, que necessiten les festes per a poder seguir endavant. Borriana s'ho mereix i les falles també.

La decisió per majoria del col·lectiu faller posa en valor que és irrenunciable la celebració d’algunes de les activitats que s'han quedat en standby i que són imprescindibles en l’exercici faller, com ara la plantà dels 19 monuments, la cremà o el lliurament de premis al millor monument.

La màxima garantia de seguretat

Des d’ara mateix, toca treballar cada acte per a poder celebrar la setmana fallera, i planificar l’organització de la millor manera possible i amb la màxima garantia de seguretat en tot moment, supeditats i adaptats a la situació sanitària. La il·lusió i la festa fallera torna a l’octubre a Borriana, però ara encara és temps de prudència.

A més de la bona notícia de les Falles, vull destacar que Borriana estarà present divendres que ve en la Fira Internacional de Turisme FITUR 2021, durant la jornada dedicada a la Comunitat Valenciana, per a promocionar els nostres atractius.

Juntament amb la bellesa de les platges, l'excel·lència en la qualitat de les aigües, la seguretat sanitària, la neteja, l'accessibilitat i la sostenibilitat mediambiental, la presència del municipi en FITUR enguany lluira també per l’al·licient patrimonial basat en la Borriana històrica, medieval i modernista, destacant que a través de la conservació i recuperació del nostre patrimoni s'observa la petjada que han deixat en la nostra ciutat les tres cultures que l'han habitada: la musulmana, la cristiana i la jueva.

Visquen les falles i Visca Borriana!

Alcaldessa de Borriana