«Utilitzant el privilegi concedit pel rei Carles II, l’any 1686 a la molt noble i lleial ciutat de Vinaròs, del 19 al 29 de juny de 2021, és celebrarà la fira en aquesta ciutat, coincidint amb les tradicionals feste de Sant Joan i Sant Pere». Aquestes són les paraules que cada any, al final del llibret de festes, ens acompanyen a l’hora d'acomiadar la lectura del mateix i que aquest any, tornem a recuperar com un privilegi històric que recordem amb orgull.

Sempre hem sentit dir, que l’última vegada que la Fira i Festes de Vinaròs, es van haver de suspendre, va ser durant la Guerra Civil. Des d’ara, hem de modificar aquesta afirmació, per incorporar una nova variable: l’última vegada que la Fira i Festes es va suspendre, va ser, malauradament, durant la pandèmia del covid-19.

El passat dissabte es va celebrar l'acte d'elecció de la Reina o Rei de les festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs 2021, i la seva cort d'honors. Una generació de joves que han estat testimonis de primera mà d’un capítol històric que ens ha marcat i ens marcarà en tots els aspectes possibles de la nostra vida. Una generació, que ha vist interromput, un dels moments més tendres i anhelats per a qualsevol persona. La infantesa i l'adolescència. Tot i això, han estat els primers que hi han sabut donar exemple a les escoles, instituts, llars i a cada situació que s’anava produint i que requeria una resposta a l’altura. Una generació, que tot i les circumstàncies, ha decidit fer un pas endavant per representar als seus centres o entitat amb orgull. Una generació de la que molts adults hi haurien d’aprendre.

Durant aquest últim any hem deixat arrere hàbits i comportaments que pensàvem que eren inamovibles.em deixat arrere, abraçades, petons o les carícies cap a aquells que més estimem. Però malauradament, també hem hagut d'acomiadar, quasi clandestinament, a vinarossenques i vinarossencs que no han pogut superar aquesta maleïda pandèmia.

Aquestes festes de Sant Joan i Sant Pere 2021 de Vinaròs, de les primeres celebracions patronals que es celebraran a la província després de la pandèmia, seran les que ens donaran l'empenta necessària per a tornar-nos a aixecar i retrobar-nos amb aquella alegria que ens ha robat el virus durant aquests 14 mesos.em de recuperar el pols normal de les nostres vides, sense oblidar d'on venim i aplicant les recomanacions que les autoritats ens recomanen a cada moment, però sense resignar-nos a ser vençuts per la tristesa i la desesperança.

Alcalde de Vinaròs