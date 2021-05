Querido/a lector/a, si abre las páginas de cualquier periódico por la sección de internacional y, encima, se le ocurre interesarse por lo que está pasando en Israel con los palestinos y árabes, estará entrando en un eterno y vergonzoso mundo de irracionalidad y falta de moralidad, ética o cosa parecida.

Eterno porque con espacios de más o menos calma y con brotes y rebrotes, hace tiempo que en ese pedazo de mundo está presente la desavenencia con sangre. Tanto que no miento si digo que ese asunto está ahí desde siempre. Pero, además, y no es cosa vulgar sino básica, si bien es cierto que después de la Revolución Francesa aparece con la democracia el valor de la palabra, es decir, la Importancia del diálogo y el acuerdo como valores esenciales en la resolución de cualquier antagonismo, en ese pedazo de mundo, repito, se ha mantenido y ha crecido la vía de lo irracional y la ley ajenas a la lógica, todo lo que es contrario a una actitud humanitaria. En todo caso, y por desgracia, la cosa no queda ahí, al hablar de falta de moralidad o ética no digo que los de Hamás son una especie de hermanas de la caridad y del buen amparo agredidas por Israel. Claro que no. Es evidente, como se ha visto estos días, que sus acciones, las de lanzar cohetes al territorio israelí, también matan y, además, indiscriminadamente.

Pero si bien es cierto que Israel tiene derecho a defenderse frente a inaceptables agresiones, no se puede negar que la violencia y la falta de moralidad y ética en la zona surge, sobre todo, de una tensión que, acumulándose desde hace años, tiene que ver con la inaceptable política israelita de ilegal ocupación, de discriminación asfixiante y homicida y, sin duda alguna, de respuestas desproporcionadas y de extrema violencia. Una actitud que ha provocado más rencor, injusto sufrimiento y el propio desprestigio internacional de Israel.

Analista político