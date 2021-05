Mi pueblo tiene la suerte de disfrutar de una red de comercios de proximidad que nos hace más fácil la vida. Es un lujo pensar que a la puerta de casa tienes un profesional, ya muchos son amigos, que te resuelven un problema imprevisto que te pueda surgir. Y lo hacen con una sonrisa.

Muchos son negocios de toda la vida, otros jóvenes emprendedores que han decidido apostar por su proyecto. Y esa ilusión es incalculable, tiene un valor único, y es irreemplazable.

Este es un mensaje para todos vosotros. Para los que seguís, con todo el esfuerzo que habéis hecho y seguís haciendo. Para los que os visteis obligados a cerrar vuestros negocios los últimos meses, porque vuestra pérdida también es la nuestra.

Gracias. Gracias por hacernos más fácil la vida y seguir creyendo pese a las dificultades. Esperábamos que esta pandemia fuera más llevadera y para ello propusimos crear un plan de ayudas directas hace un año, cuando el confinamiento cayó como una losa y la actividad cayó a cero.

No nos escucharon. Y si lo hicieron, nos ignoraron. Pero nosotros seguimos ahí, convencidos de que valéis todo, de que sois el motor de este pueblo que tanto futuro y oportunidades merece. No os vengáis nunca abajo. Por más que nos hayan vuelto a decir que no a los 500.000 euros de ayudas directas que reclamamos como partida inicial para daros oxígeno a lo largo de este 2021.

Seguiremos poniendo el altavoz y el foco en vosotros. Resolviendo vuestras dudas y defendiendo siempre vuestros intereses. Porque tampoco nosotros sabemos hoy dónde están esos 300.000 euros de ayudas que el PSOE anunció el pasado mes de febrero. Los que gastan en propaganda no tienen tiempo para trabajar.

Portavoz del PP en Almassora