El treball que vam començar a fer fa 10 anys, convençuts del potencial que Vila-real té també per al turisme, ha madurat i comença a donar fruits. Ahir mateixa, en una Fira Internacional de Turisme (Fitur) completament atípica, vam donar una mostra d’esta excel·lent collita, amb la presentació de la fira de turisme esportiu Turesport, que se celebrarà a la nostra localitat al maig del proper any 2022.

El turisme esportiu ha estat sempre una de les tres potes del pla estratègic de turisme que vam començar a dissenyar per a donar-li sentit i projecció a l’aposta turística d’un municipi, Vila-real, que pocs consideraven que encaixara en la definició de turístic. Nosaltres sempre hem cregut en la potencialitat de Vila-real, en base a tres eixos: el turisme religiós, amb sant Pasqual, el llegat de Llorens Poy, el BIC de l’Arxiprestal o la Setmana Santa com a principals baluards; els Festivals, Congressos i Esdeveniments, amb 20 espectacles cada any com el FitCarrer o el Màgia x Ací; i també el turisme esportiu.

El creixement exponencial d’infraestructures i esdeveniments esportius avala aquesta aposta. En 10 anys, hem passat de dos a cinc pavellons poliesportius, d’una piscina a les cinc actuals (contant la del Club de Tennis, amb la qual tenim conveni); de 6 a 17 camps de futbol, entre els municipals i dels del Villarreal CF, a més de la construcció de dos circuits de running i una Ciutat Esportiva Municipal.

Aquesta àmplia xarxa d’infraestructures esportives no és fruit de la casualitat, sinó d’una aposta molt clara d’aquesta Alcaldia i avala el lideratge de Vila-real en l’àmbit esportiu. Però també tota la província de Castelló és un escenari incomparable per a la pràctica de tot tipus d’esport. I això és el que veurem en Turesport, sota la direcció de Pedro Nebot, en el millor marc possible: el nostre paratge del Termet. El Molí, les Cavallerisses, la sala d’actes o l’albergue, la rehabilitació del qual ja serà una realitat l’any que ve gràcies al conveni amb Diputació, fan del Termet de la Mare de Déu de Gràcia un espai singular per a la celebració de congressos i fires com aquesta. Una fira que comptarà amb àmbits diferenciats: innovació tecnològica en la indústria de l’esport; estands d’empreses i clubs professionals; i experiència per al públic no professional, que podrà provar la pràctica de diferents disciplines com l’escalada, piragüisme en el riu, ciclisme, running o crossfit. En definitiva, una fira única, la primera d’aquest tipus a la Comunitat, en un entorn privilegiat junt al Millars.

Després de Destaca, la primera fira de transferència tecnològica, que hui és ja una realitat consolidada a l’àmbit internacional, arriba ara Turesport. Una fira que, evidentment, vol ser també una mirada a sumar esforços en una província única com la nostra per a competir junts en el món.

Malgrat el fre que ha suposat la pandèmia de la covid-19 en molts aspectes, el virus no ens ha parat. Seguim treballant dur i Vila-real avança. D’una ciutat industrial i llauradora a una ciutat industrial, llauradora i de serveis, innovadora, inclusiva i sostenible; una ciutat diversificada. La nova Vila-real del 2030.

Alcalde de Vila-real