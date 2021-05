La setmana passada, els regidors de Compromís per Castelló vam visitar els conservatoris de música i l’Escola d’Art i Disseny, en la seua seu de la plaça Fadrell. Ens van reunir amb els directors del centre i també ens va acompanyar la directora del conservatori de Dansa. L’objectiu de la visita era conèixer de primera mà les condicions de les instal·lacions, de la docència i de l’aprenentatge, d’aquesta comunitat educativa amb més de 1.800 persones.

Compartir espai, taula i reflexions amb ells t’ompli de coratge. Coratge perquè la situació no es pot mantenir més sense que hi hage un horitzó per una solució. Perquè ja fa tres anys que la Conselleria d’Educació ha sol·licitat un espai a l’Ajuntament per construir un nou centre. Coratge perquè els tècnics municipals ja han informat que el lloc ideal és davant dels actuals jutjats, en l’avinguda Blasco Ibáñez. Coratge, perquè ja vam aprovar el ple de Castelló en abril de 2019 que eixe espai, el solar davant dels jutjats, era el que l’Ajuntament i el Pla General de Castelló reservava per aquesta obra necessària. Però sobretot et donava coratge, perquè són professionals implicats en la seua feina, que no sols tenen vocació, sinó també una visió de futur per convertir els seus espais educatius en una cantera cultural, social que retornarà la ciutat i també en un pol econòmic i d’intercanvi, així com una marca d’excel·lència que portarà la marca de Castelló arreu del món, i és just que l’administració els done una resposta.

Des de Compromís ho tenim clar, l’Ajuntament té l’espai i està en condicions d’iniciar el projecte a través del pla Edificant. Si ho fem prompte, encara podríem acabar la legislatura amb l’adjudicació d’obres feta i amb un temps per l’esperança. Però si continuem en la inacció i la falta de resposta, la principal perjudicada és la ciutat de Castelló i les seues comarques.

Perquè, a banda de les necessitats educatives (que són una reivindicació històrica), i els beneficis pels estudiants i pel retorn creatiu que ens faran a la ciutat; hi ha altres dos qüestions clau en tot aquest projecte.

D’una banda, encara que siga un obvietat, és l’arribada d’obra pública. La construcció d’un espai d’aquestes característiques va a suposar una important injecció de diners a la nostra economia local, creant desenes de llocs de treball. Tenim els recursos i tenim l’espai, només cal que deixem d’esperar i recuperem el consens que teníem per fer un obra necessària que repercutira positivament en la nostra economia. Una economia local que necessita impuls ara més que mai.

I d’altra banda, és que cal resoldre les restriccions d’espai i els problemes d’incompatibilitats d’activitats que hi ha en aquest moment. Un nou conservatori permetrà realitzar activitats que incrementen més les estades i les visites als conservatoris de Castelló. Perquè, no sé si ho saben, però els nostres conservatoris són els que més estades i intercanvis d’alumnes i professorat d’altres països té, de tot el País Valencià. És una realitat que no podem obviar i que amb un nou espai que els ajude a programar activitats s’incrementarà, convertint els nous conservatoris en un pol econòmic decisiu per la nostra ciutat.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i a la Diputació de Castelló