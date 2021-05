En unas semanas asumiré la alcaldía de Oropesa y me convertiré en la primera edila de mi partido, Ciudadanos, en la provincia de Castellón. Será un honor y una enorme responsabilidad representar a todo el pueblo de Oropesa, y también a cada uno de los concejales de una formación que sigue trabajando a diario por mejorar la provincia. En las últimas semanas son muchos los vecinos de Oropesa que me han parado por la calle y me han felicitado o dado ánimos para afrontar una etapa, que encaro con la máxima ilusión. Creo que si algo hemos demostrado durante estos dos años de gobierno municipal con el PSOE es que sabemos llegar a acuerdos, a pactos que han mejorado la vida de nuestros vecinos.

Estos primeros dos años se han visto marcados por la pandemia, que ha sido la invitada trágica e inesperada. Es imposible realizar un análisis de gobierno sin entender que nos ha marcado los tiempos. Aun así, nos hemos rebelado ante el virus, le hemos combatido y siempre en el contexto de medidas de seguridad, le hemos plantado cara para no detener la vida en nuestro municipio. Aunque queda mucho por hacer, estamos en el ecuador de la legislatura, y también es mucho lo realizado. Ahí quedan los logros de este gobierno en coalición porque, les recuerdo, la suma de ambas formaciones es la que posibilitó este equipo de gobierno y que las iniciativas salgan adelante.

Hoy pongo en valor la gestión de la crisis sanitaria, la seguridad ciudadana, posicionar Oropesa del Mar como destino turístico inteligente, con el máximo nivel de reconocimiento autonómico en este ámbito, los avances en la construcción de la residencia y centro de día para personas mayores, el avance de urbanización del polígono industrial y proyecto de centro tecnológico, el acondicionamiento de recursos como el entorno del faro de Oropesa, creación de atractivos turísticos como murales urbanos, adecuación del Casal Jove, iniciar los trámites para un nuevo polideportivo y piscina, además de los necesarios para un nuevo centro médico o ampliación del existente, los planes de empleo sociales y talleres de empleo y formación, las ayudas a empresas y autónomos, la agenda cultural y de eventos de ocio... Cierto que muchas iniciativas necesitan su tiempo pero, llegados hasta aquí, lo importante es haberlas comenzado y aún nos quedan otros dos años para seguir trabajando.

Portavoz de Ciudadanos y vicealcaldesa en Oropesa del Mar