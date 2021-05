Quasi a l’equador de l’any, i amb massa mesos grisos a les esquenes degut a la pandèmia de la covid, l’estiu vinent sembla esperançador. Amb l’inici d’un nou estiu esperem tindre no sols millor oratge sinó que enguany, com l’any passat, esperem tindre bona salut. Una salut que ens parle de futur i de responsabilitat.

Com tots ho hem hagut de viure, hem d’estar oberts a experimentar situacions a les que no estem avesats, però que amb sentit comú, i el sentit comunitari, podrem passar millor el que puga vindre, i això ens ha d’omplir d’esperança i valentia.

A les Alqueries sabem ben bé quina força pot arribar a tindre el sentit comunitari, de no ser així, no seriem el que hui som: poble.

A les portes de celebrar el 36é Aniversari de la Segregació, ens congratulem enormement per haver recuperat i obert al públic un edifici emblemàtic de la nostra localitat: l’església vella del Replà. Per a alguns, una acció innecessària, però que per a molts atresora la quinta essència del nostre poble, els orígens d’aquelles alqueries de Cap de Terme que hui som nosaltres.

Hem vist últimament com la vida quotidiana deu bona part del seu al seu caràcter social, i per això, per poder mirar al futur, hem de saber, sens dubte, qui som i quines són les nostres arrels. Sols d’esta manera ens podrem reconéixer com iguals en la diferència, i així estar disposats a la cooperació. Si volem deixar a les generacions futures un món sa pròsper, no tenim una altra opció.

Així doncs, mirem-nos en l’espill del temps, per veure la il·lusió del futur, i entenem aquesta il·lusió a partir del reflex del passat. Serà així com ens n’adonarem que sempre han hagut èpoques complicades, les quals sempre han sigut superades. La resiliència i la col·lectivitat seran la clau per al futur.

Alcaldessa de les Alqueries i secretària de Benestar Social del PSPV-PSOE provincial