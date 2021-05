Los vecinos de Castellón reclaman más seguridad, más recursos humanos, más presencia a pie de calle. Y tienen razón. Esta misma semana ha habido momentos con solo una pareja de agentes patrullando por las calles de la capital en una ciudad con más de 170.000 habitantes y 107 kilómetros cuadrados.

Sé que al equipo de gobierno de Castellón no le gusta cuando el Partido Popular hablamos de este tema. Y sale enseguida con las estadísticas en la mano. Pero debe escucharnos cuantas veces sea necesario. La sensación de seguridad es algo más que un puñado de números. Tal vez si los concejales del equipo de gobierno saliesen más a pisar la calle, a escuchar a los vecinos, podrían entender sus quejas y darles solución. De hecho, hace meses que venimos denunciándolo, y han estado haciendo oídos sordos para pasar a adoptar algunas medidas de las que les estábamos proponiendo. ¡Tiempo perdido!

Los residentes de la Marjaleria llevan varias semanas alzando su voz ante la oleada de pequeños robos que vienen padeciendo en sus propiedades. Pueden ser nimios para la izquierda que gobierna esta ciudad, pero es un problema para cada uno de los afectados. Lo mismo ocurre en zonas y espacios del casco urbano, como la plaza Constitución; en los barrios periféricos o las urbanizaciones de montaña.

No, Castellón no es una ciudad sin ley. Pero sí necesita de un gobierno que redoble esfuerzos e invierta en seguridad, en la Policía Local de Castellón, un cuerpo que tiene muchas plazas sin cubrir. Y reorganizar los equipos para que puedan tener más presencia en la calle. Así lo hemos solicitado en una moción que llevaremos al próximo pleno municipal. Nos lo piden los castellonenses, y así lo trasladamos. Guste o no.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón