A cuenta de mi artículo de la semana pasada, en el que critiqué a la delegada del Gobierno en Madrid por sus extemporáneas declaraciones, he recibido algún que otro mensaje invitándome a dar mi opinión sobre la subdelegada del Gobierno en Castellón. Y eso voy a hacer, aunque ya les adelanto que las comparaciones siempre son odiosas.

Hacía tiempo que en esta bendita tierra no contábamos con un subdelegado del Gobierno tan correcto. Soledad Ten acude a todos, o a casi todos, los actos protocolarios públicos y privados a los que se le invita. Mantiene un discreto segundo plano cuando así corresponde y da un paso al frente cuando es menester. Sus predecesores en el cargo, y en este sentido podemos retrotraernos hasta tiempo inmemorial, utilizaron el puesto para medrar políticamente. Para sobresalir entre sus pares. Para ostentar. Para lucir galones. Lo que los convirtió en poco menos que espantajos públicos.

Ten es moderada, elegante, sobria y discreta. Trabajadora, por lo que he escuchado en los mentideros de la ciudad, y fiel a la tarea que tiene encomendada. El tiempo nos hará ver qué huella deja en la casa de todos en la plaza María Agustina, pero a día de hoy su impronta es impecable. No le he escuchado ni leído una declaración fuera de tono. Se dedica a ejercer como subdelegada, y punto. Es la persona adecuada para el cargo en el momento adecuado.

Escritor