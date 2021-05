Amb el procés de vacunació i d’immunització front la covid-19, poc a poc anem recuperant algunes de les nostres costums i tradicions, encara que enguany no es podran realitzar com era habitual per la pandèmia, que vull recordar encara està ahí.

Es per això que des de l’Ajuntament d’Almenara estem donant passos per a recuperar events i actes, però buscant sempre l’adaptació a les normatives sanitàries vigents i com no buscant la màxima seguretat per a tot el món. Així, per exemple, el dissabte dia 5 de juny recuperarem les curses a peu a mode d’assaig per vore si podem fer la Volta a Peu a la Platja Casablanca a l’estiu. La cursa del dia 5 amb la que recuperem les voltes a peu presencials tindrà 5 km i serà per parelles i es celebrarà en plena natura, en la zona dels Estanys i la marjal. El número de participants està limitat i a més hi haurà normes estrictes com un àrea d’entrenament en mascareta obligatòria, així com que els i les atletes només arriben a meta hauran de posar-se també la màscara, guardar la distancia de seguretat i s’ha suprimit l’avituallament final conjunt i serà individual.

La gent també ens pregunta per les festes. En aquest cas dir que estem preparant una sèrie d’activitats adaptades a la normativa vigent tant per a l’agost com per a les patronals a finals de setembre. En aquest últim cas hem d’estar pendents de l’evolució de la covid-19 al llarg de l’estiu per acabar de elaborar les programacions i conèixer les normatives per a realitzar tota una sèrie d’activitats lúdiques, culturals i esportives.

Bous

També ens pregunten pels bous. Doncs bé, com fer els bous per la Vila està molt complicat i pareix que per aforament no va a ser possible, hem consensuat amb les penyes taurines de la localitat, a proposta d’una d’elles, el fer festejos taurins al municipi però adaptats a les normatives vigents per a la seua realització. Per això contractarem una plaça portàtil per a poder fer bous i vaques amb estes normes sanitàries i d’aforament. Ara bé, ara ens queda tota la resta de tràmits, com la pròpia contractació, el lloc on la posarem, el tipus de plaça, com seran els espectacles taurins... Això sí, podem assegurar que Almenara tindrà bous i vaques.

Finalment volguera recordar que dilluns que ve el Pavelló Poliesportiu d’Almenara es convertirà en un punt de vacunació contra la covid-19. Des de l’ajuntament ja vam oferir aquest lloc que consideràvem idoni fa mesos. L’Ajuntament d’Almenara ha col·laborat en tot el dispositiu i l’operatiu per a que tot estiga a punt el proper dilluns per a poder continuar en el procés iniciat per immunitzar la població. Així si tot va bé, prompte podrem recuperar totes les tradicions i per suposat l’economia.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló