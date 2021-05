El major atac d’Israel sobre Gaza ha consistit en 50 atacs de bombardejos per terra i aire durant sols 40 minuts. Aquest atac armat ha suposat la mort de centenars de palestins dels que un terç son xiquets i xiquetes innocents.

El darrer informe de la Human Rights Watch amb multitud de proves, accions i comportaments certifica que hi ha una política d’apartheid practicada per l’Estat israelià prolongada durant dècades. Aquest concepte duu associat un delicte d’odi. En aquest cas, odi d’un estat contra altre, perquè Israel es nega a reconéixer Palestina. Israel va ocupant, des de fa anys, il·legalment i per la força, el territori palestí, fent fora famílies senceres de la seua llar, sense motiu. Israel està acorralant els seus veïns en un terreny cada vegada més menut, generant una concentració de població cada vegada més gran i amb uns drets molt limitats degut a l’assetjament continu del Govern d’Israel.

Aquest Govern liderat per un corrupte, Netanyahu, ha estat lloat pels EUA i la Unió Europea per la seua política de vacunació. Recordem, tanmateix, que no s’està vacunant als palestins. Tan sols els qui treballen a Israel reben vacunació, per por al contagi, com si foren apestats.

Què diu la Comissió Europea d’açò? Què en diu el responsable exterior de la UE, Josep Borrell? No han estat capaços d’establir cap acord, que en tot cas, arriba anys tard a una vulneració sistemàtica dels drets humans de palestins i palestines.

Cal que ens posem al costat de les víctimes i assenyalar contundentment els responsables tant de l’Apartheid a Palestina, com de tenir empresonada sense proves l’espanyola Juana Ruiz, cooperant i activista per la pau i els drets humans.

Des de Compromís ho tenim clar: prou de massacrar pobles innocents.

Visca Palestina Lliure!

*Portaveu del grup municipal de Compromís per Vila-real