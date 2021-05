Hola Alfred, després d’un any sense baixar al poble, este cap de setmana passat vaig anar a veure els familiars. Volia dir-te que Betxí està impressionant, es veu renovat, ampli, bonic. Crec que esteu fent una bona feina pel poble. Encara que jo ja no estiga allí, és molt gratificant veure el meravellós canvi que s’està fent en estos anys. La meua més sincera enhorabona».

Estes paraules que acabe de copiar textualment me les va enviar per privat, esta setmana, una betxinenca que des de fa temps viu fora. Em vaig alegrar profundament, perquè són uns temps molt complicats. I quan algú se t’acosta i et mostra el seu agraïment, et dona forces per seguir lluitant pel que creus, per Betxí.

De vegades, els canvis no s’aprecien del tot quan es viuen directament. Però quan es fa un tall temporal i es retorna a un lloc després d’anys, es poden experimentar les variacions en tot el seu esplendor.

Betxí ha canviat molt en l’última dècada. Econòmicament s’ha passat de tindre obligacions financeres que superaven els 4 milions d’euros a un deute 0. Socialment, tenim l’obertura del centre de dia a tir de pedra, l’anunci de la construcció d’una residència de nit i el personal de benestar social multiplicat per cinc.

Segurament, però, els majors canvis s’han dut a terme en l’àmbit d’infraestructures, de mobilitat i d’urbanisme, que per altra banda són els més visibles. La peatonalització del casc antic, la construcció d’un aparcament de camions i del pas del Puntarró, la remodelació de l’avinguda J. Dualde (i en breu la del 1r de Maig), la construcció d’una rotonda d’accés nord junt amb la passarel·la o l’inici d’una xarxa de carrils bici que interconnecten el municipi, són alguns dels exemples més paradigmàtics.

Eixos canvis són els que aprecia el visitant quan ve a Betxí després d’un temps. I així seguirem.

*Alcalde de Betxí