Estoy seguro de que Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica (máxima responsable de Costas, política del agua, política energética…) no tiene nada personal contra la provincia de Castellón, pero de lo que también estoy seguro es que su ministerio está causando graves perjuicios a nuestra provincia. Su ministerio nos está provocando una pérdida constante de competitividad y aumento de costes que frena nuestro desarrollo. En un momento como este de crisis generalizada se multiplican los costos para el azulejo, no se avanza nada en el tema de las desaladoras y, en vez de adelantar en la protección de los espigones, se adelanta en el derribo de las casetas de primera línea, patrimonio turístico de todos.

Pero este punto de vista no es particular, viene corroborado por todos los medios de comunicación de nuestra provincia. Teresa Ribera ha recogido todas las guindillas posibles por parte de este periódico, muestra de la escasa empatía que parece tener con nuestra provincia y su gente. Y aún bajo riesgo de dejarme alguna, paso a enumerarlas:

17-10-2020: por la ley que afectaría a las pequeñas embotelladoras del interior de la provincia. ¿Esta es su lucha contra la despoblación?

8-1-2021: por el continuo retraso en las obras de regeneración del litoral, dejando incluso la mayor parte de su presupuesto sin ejecutar.

12-1-2021: por la falta de inversiones para recuperar nuestra costa tras los daños del temporal Filomena, inversiones que en el año de la pandemia hemos tenido que asumir los ayuntamientos.

12-3-2021: por imponer un proceso de transformación energética imposible de asumir por el sector azulejero. Cuadruplicando costes y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.

21-5-2021: por hacer caso omiso a las peticiones de los ayuntamientos y Diputación para solucionar el problema de las desaladoras. Ya han pasado tres años desde la firma de los acuerdos transitorios y seguimos igual.

Y, después de todo esto, ya no sabemos qué es mejor, si pedir que la ministra actúe (que se asuma el coste de construcción de las desaladoras por parte del Gobierno central, que se hagan los espigones del litoral sur de Castellón…) o que no actúe (que paralice el bestial incremento de los derechos de emisión para el azulejo, o que no continúe con los derribos en el litoral…).

*Alcalde de Moncofa