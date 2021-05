Como todos sabemos, el estallido de la pandemia se llevó por delante las ilusiones de cientos de pueblos de la provincia que se vieron obligados a suspender sus fiestas patronales. Un efecto dominó de cancelaciones que, evidentemente, también afectó al municipio del que soy concejal por Ciudadanos: Borriol. Afortunadamente la cancelación de toda clase de festejos por las medidas sanitarias derivadas del covid van, poco a poco, dando paso a un horizonte de esperanza. La vida en los municipios vuelve, poco a poco, a ser lo que era y el món de la festa de todas las poblaciones tiene mucho que decir en esa recuperación.

En la última semana hemos visto como municipios de la provincia como la Vall o Vinaròs ya han anunciado el retorno de sus fiestas, incluso las Fallas en Burriana, con una programación de actos adaptada a la nueva realidad. Por desgracia, no será así en Borriol. El equipo de gobierno ha decidido que estas no se celebren y programar una serie de actos culturales y lúdicos en su sustitución. Para esta adaptación se nos ha pedido un apoyo al resto de formaciones políticas del que no vamos a formar parte.

La salud es lo primero, siempre. Pero no podemos apoyar una programación en cuya confección no hemos participado y con la que tenemos importantes discrepancias. Por ejemplo, ¿por qué se han programado unos actos pagados con fondos públicos y otros, en cambio, tienen que ser abonados por particulares? Si las fiestas deben ser todos, creemos que es un error que se establezcan este tipo de diferencias. Sin entrar a valorar otro tipo de cuestiones, ya han sido numerosos los vecinos que nos han mostrado su desacuerdo con esta decisión. Si los presupuestos de fiestas salen de los impuestos de todos los vecinos, ¿por qué una actuación musical o una obra de teatro debe ser gratuita y un festejo taurino no? No lo entendemos. Y si no nos lo explican mejor no contarán con nuestro voto favorable.

Establecer diferencias nunca es una buena idea. Ni en fiestas, ni en urbanismo, ni en cultura. Desconcertamos a todos nuestros vecinos y hacemos brotar recelos donde no los habían. Es una forma de gobernar que, lamentablemente, no nos gusta y con la que nunca estaremos de acuerdo. Unas fiestas para todos, sin segregación ni sectarismos, es lo que se merece Borriol.

Concejal de Ciudadanos por Borriol