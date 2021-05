M’encanta la meua feina, ho dic amb el cor a la ma. Òbviament, la política té molt de vocacional per poder seguir endavant a pesar de les agendes boges i les jornades interminables. La cosa és que l’esgotament al qual apleguem algunes setmanes es desvaneix quan comprovem que els plans ixen, que estem fent d’aquest un territori on les persones viuen amb dignitat, sense distincions.

Al govern de la Diputació tenim molt present el principi de governança municipalista que sempre hem defensat a Compromís. Això és que comptem amb els ajuntaments per a dur a terme qualsevol mena de transformació social que emprenguem. No es tracta de prendre decisions unilaterals al marge de les circumstàncies de cada zona, ni d’usar la institució per a imposar polítiques des dels despatxos de la capital cap avall, als carrers de cada poble. Entre altres coses, perquè orogràficament resulta impossible la metàfora en la nostra demarcació provincial, on els centres administratius se situen a la Plana i les localitats a les quals prestem servei s’alcen de manera progressiva a centenars de metres sobre el nivell de la Mediterrània.

Ací ens enfrontem a tres reptes principals: el demogràfic, el climàtic i el digital. Qualsevol mesura que prenguem ha de tenir en compte aquests tres eixos per resultar viable i aprofitable a llarg termini. Perquè ací no hem vingut a fer-nos la foto, ací hem vingut a treballar de manera horitzontal amb alcaldesses, alcaldes i la societat civil, de pobles i ciutats.

Miren, algú em deia una vegada que ja no és correcte en aquests temps usar la construcció «tercer món» i que allò de «països en vies de desenvolupament» era una expressió que edulcorava una realitat injusta; que cal dir «països empobrits» perquè si per alguna cosa existeixen diferències tan grans entre uns estats i altres és perquè va haver-hi uns pocs que es van enriquir a costa de la injustícia. Doncs quan parlem dels problemes històrics als quals s’enfronten, per exemple, les nostres comarques d’interior, és precisament a aquest empobriment sistemàtic al qual se les ha sotmeses amb diverses intencions, entre elles el control social i la tendència a la concentració de serveis a les ciutats per al seu abaratiment.

Per tot açò, la intenció que perseguim des de l’àrea de Sostenibilitat de la Diputació és treballar amb els municipis i abordar el repte climàtic de manera que puguem igualar els serveis bàsics a totes localitats.ui mateix completem la roda de visites a les tres plantes de tractament de residus amb els corresponents equips d’Educació Ambiental que ja estan actuant a peu de carrer (malgrat la covid) per a facilitar la recollida selectiva al veïnat de les poblacions més menudes. Mentrestant, els ajuntaments ja han rebut una carta en què els oferim assistència en la redacció dels Plans Locals de Residus, perquè puguem complir amb el nou Pla Integral de Residus.

Anem de la mà, acompanyem i assolim conjuntament reptes del present per construir un futur molt més digne, estable i just per a tots. Estem a meitat de legislatura i açò ja fa goig. Per això m’agrada la meua feina.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló