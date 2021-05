La semana pasada os hablaba del balance más que satisfactorio de estos dos años de legislatura y los nuevos retos que ya nos esperan. No se puede realizar un balance de legislatura al uso, tanto en las áreas que dependen del equipo socialista como en las que gestionamos desde Ciudadanos, sin entender la verdadera dimensión de la pandemia. El trabajo de todos ha sido fundamental para estar donde estamos.

Como es evidente, el covid ha condicionado --y mucho-- todos los proyectos que teníamos encima de la mesa. Sin embargo, siempre he sido una persona de ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío, y creo honestamente que eso también ha supuesto una oportunidad única de poner en valor determinadas áreas. Todas las concejalías son igual de importantes, pero algunas se han convertido, prácticamente, en servicios de primera necesidad. Gracias a ellas hemos visto la luz al final del túnel o, al menos, nos han permitido transitar por él con la seguridad de no estar solos. Hoy me quiero centrar en tres de ellas, Policía, Sanidad y Comercio, sin las cuales los efectos del virus en Oropesa del Mar hubiesen devastadores.

De los servidores públicos poco puedo decir que no haya dicho ya. Son nuestros héroes, incansables a la hora de cuidar de nuestros vecinos y sin cuyo trabajo, día y noche, hoy estaríamos lamentando la perdida de muchas vidas humanas. El trabajo del área de Sanidad ha sido sencillamente infatigable. ¿Y qué decir del Comercio y Emprendedurismo? Sin las ayudas a comercios y autónomos, cientos de ellos hubiesen cerrado ya sus puertas. Hemos trabajado muy duro para que las ayudas impulsadas desde el Ayuntamiento multiplicasen los efectos del plan Resistir de la Generalitat, siempre desde la lealtad institucional. Gracias a esta tres concejalías, a menudo discreto pero siempre efectivo, hemos podido salir adelante de una manera creo que ejemplar.

La última pata de esa mesa institucional, para que no cojee nunca, es la bandera de nuestro municipio y que ondea los 365 días del año en Oropesa: el Turismo. Estos dos próximos años va a hacer falta más que nunca que lidere la recuperación económica. Ahora, más que nunca, debe convertirse en el mejor embajador. Ha llegado el momento de recuperar nuestro liderazgo a nivel nacional. En los buenos y en los malos momentos, para vivir o sobrevivir. Esa es la gran enseñanza de esta pandemia. Haber sobrevivido a las circunstancias más adversas para poder disfrutar de las favorables.

Al fin y al cabo, como dijo esa brújula moral llamada a Ortega y Gasset: «Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo». De eso se trata.

Portavoz de Ciudadanos y vicealcaldesa en Oropesa del Mar