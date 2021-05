Estoy muy harta de la demagogia que practica la derecha cuando no gobierna, en España, en la Comunitat Valenciana o en Castelló. Todo vale para intentar desacreditar al Gobierno legítimo de Pedro Sánchez y lograr, con la mentira y la manipulación, el apoyo que no les concedieron las urnas. La voluntad popular se expresa en las elecciones y la ciudadanía les dio la espalda en las últimas que se celebraron en el 2019.

El compromiso con el que nos presentamos las y los socialistas a las elecciones es claro y rotundo y pasa por la defensa de los intereses generales de España, pero también los de nuestra provincia, de cada uno de los 135 municipios de Castelló. Por eso me subleva la falta de rigor y la manipulación que se hace con la difusión de bulos y noticias falsas, el caldo de cultivo que tanto alimenta a la derecha y la ultraderecha. Veamos algunos ejemplos que afectan a nuestra provincia.

Peajes. Los únicos estudios que hay para crear peajes en nuestra red pública de carreteras son los que elaboró el PP. El último de ellos, a los pocos días de la moción de censura del 2018. Era un informe en el que incluso ya figuraban las tarifas que el Partido Popular tenía pensado implantar. La postura del Gobierno de coalición y del ministro José Luis Ábalos se ha expresado ya de manera muy clara en el Congreso y en el Senado: la decisión sobre el mantenimiento de nuestras carreteras, en las que el PP no invirtió lo que debía, ha de ser unánime, de todas y todos. El Gobierno no tiene ninguna intención de imponer unos peajes y no ha realizado ningún estudio.

Subida de impuestos. Es la eterna cantinela que repite desde hace años el Partido Popular, el partido que más ha subido los impuestos en España cuando gobernaba Mariano Rajoy. Es mentira que subirán los impuestos a las clases medias y trabajadoras. La fiscalidad debe ser progresiva, quien más tiene más paga. El PP hizo todo lo contrario, subió el IVA, creó un copago farmacéutico, devaluó las pensiones, recortó en educación, sanidad y dependencia, subió la luz y el agua...y creó una amnistía fiscal para las grandes fortunas que benefició a esos que forman parte del capitalismo de amiguetes.

Costas. El Gobierno nunca ha dicho que vaya a derribar las viviendas de Torre la Sal. Yo no formo parte de esos cargos públicos que dan codazos para salir en las fotos, porque prefiero trabajar acudiendo donde hay que acudir como diputada nacional por la provincia de Castellón para atender las reivindicaciones de la ciudadanía y los municipios. Mi compromiso político abarca los 365 días del año, 24 horas al día y cada uno de los 22 ministerios.

Repito: no existe ninguna decisión ni voluntad política de derribar las casas. El objetivo es ofrecer soluciones con diálogo y consenso, no generando problemas. La otra manera de gobernar es la que practicó el PP, aprobando una Ley de Costas que otorgó barra libre para construir y fio a los efectos de la naturaleza la solución de los problemas creados.

Desaladoras. El PP prometió hasta la saciedad «agua para todos» y engañó a los ciudadanos una vez más. El PSOE ha dicho que con los gobiernos socialistas habrá «agua para siempre». La solución son las desaladoras y hay que hacer las cosas bien, con planificación. Lo que no hizo el PP en siete años de gobierno.

Es mentira que el Gobierno que preside Pedro Sánchez vaya a tratar de diferente forma a unos territorios y a otros. Las desaladoras serán tratadas por igual en todos los municipios.

Si tuvieran decencia y rigor político deberían callar. Pero no lo hacen, porque necesitan seguir propagando el veneno de su único argumento político: miente que algo queda. Pero ignoran que «una mentira repetida mil veces nunca será una verdad».

Diputada PSOE por Castellón, portavoz adjunta GPS y secretaria ejecutiva contra la Violencia de Género