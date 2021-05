Les últimes setmanes, els veïns i veïnes de Cabanes vivim, literalment, amb el cor en un puny. Des que la Direcció General de Costes remetera els veïns i veïnes l’escrit on comunica que inicia l’expedient de recuperació de les propietats, l’obstinació d’aquest Ajuntament en general i d’aquesta alcaldessa en particular, ha estat paralitzar el procés defensant el dret dels nostres veïns a mantenir les seues cases i negocis en un poblat històric amb arrels profundes.

Des del primer dia, vam posar en marxa la maquinària de l’Ajuntament al servei dels veïns. Assessorament tècnic, recerca de documentació, recopil·lació de dades que demostren que les edificacions han estat reconegudes al llarg dels anys pel propi Ministeri, etc. Tot un treball que ha estat possible gràcies a la implicació dels funcionaris que coneixen també el tema i que han paralitzat totes les seues obligacions per a dedicar-se en exclusiva a les al·legacions en contra de l’expedient. Després han vingut les visites a Costes; primer a Castelló i després a Madrid, on em vaig reunir amb la mateixa directora general. Una tasca que no s’acaba ací perquè continuem treballant al costat dels veïns i veïnes com a representants del poble que som.

Hem d’entendre que necessitem estar més units que mai per un objectiu comú, el manteniment del nostre patrimoni, de la nostra història i de les nostres arrels marineres lligades al poblat de Torre la Sal. Un poblat que és, a més a més, refugi de moltes famílies i el principal mode de vida per a d’altres. Ací no parlem de partits polítics, ni de colors ni de sigles, parlem de persones que veuen amenaçat el seu futur. La defensa de Torre la Sal és la marea de suport de tot un poble, de tots els veïns i veïnes de Cabanes i la Ribera que s’han bolcat en les xarxes socials i també en les manifestacions de solidaritat que s’han fet. Una marea que no es podrà aturar perquè en som molts que volem protegir Torre la Sal i és impossible parar la força de tot un poble.

Alcaldessa de Cabanes