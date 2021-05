Aquesta setmana el Poliesportiu Cobert d’Almenara ha començat a funcionar com a punt de vacunació contra la covid-19, instal·lació que vam oferir al seu dia a la Conselleria de Sanitat per accelerar el procés. Per ell han passat estos dies al voltant de 500 persones, unes per a rebre la segona dosi, altres per a la primera, el que fa que la immunització front a la covid-19 es vaja accelerant a Almenara. El punt de vacunació estarà obert almenys tot l’estiu per a continuar fent jornades de vacunació, per seguir immunitzant, cada vegada que siga necessari i així es considere des de la Conselleria de Sanitat.

Volguera aprofitar aquestes línies per fer una sèrie d’agraïments. El primer va dirigit a tots els veïns i totes les veïnes d’Almenara. Moltíssimes gràcies per acudir al punt de vacunació. Moltíssimes gràcies per fer que tot anara bé. Estic orgullosa d’un poble que és tot un exemple de responsabilitat i solidaritat, tal i com ha quedat demostrat.

També volguera agrair la tasca i dedicació del personal sanitari que ha estat a la vacunació, demostrant que són un gran grup de professionals. També la gran feina de l’equip de neteja municipal, sempre amb atenció permanent i desinfectant cada dia abans de la jornada i quan era necessari. També volguera destacar la gran labor de la Policia Local d’Almenara i de Protecció Civil d’Almenara, que han estat pendents i al peu del canó cada dia del procés de vacunació. També la tasca del conserge del Pavelló Poliesportiu Cobert, que no ha parat ni un minut ajudant on fera falta. I per suposat, a l’equip de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis per estar ahí i col·laborar en el trasllat de tot el necessari fins el Poliesportiu Cobert. A tots i totes, mil gràcies per donar-ho tot.

També volguera destacar la gran col·laboració existent entre l’Ajuntament, el Centre de Salut i la pròpia Conselleria de Sanitat.em atès totes les necessitats, hem facilitat la neteja, la seguretat, o el mobiliari necessari per a les vacunacions al Poliesportiu Cobert, així com un equip desfibrilador. També hem completat la dotació sanitària amb la contractació d’una ambulància per a que estiguera de manera permanent per si haguera sigut necessària.

Açò és el principi de la vacunació massiva a Almenara. És el principi d’un estiu on paulatinament aniran immunitzant-se tots els grups de població per a poder poc a poc minimitzar la Covid-19 i anar recuperant la normalitat de sempre, la de tota la vida. El virus encara està ahí, encara no l’hem guanyat del tot, i no cal confiar-se, però sé que anem pel bon camí, un camí on cada dia es veu més a prop la línia de meta. Estic segura que amb la responsabilitat i solidaritat de tots i totes, aconseguirem arribar.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló