Aquest dimarts ha començat el procés d’admissió dels escolars en centres d’infantil i primària del País Valencià. Un procés viscut amb incertesa per moltes famílies que escullen centre per als seus fills i les seues filles de 3 i 6 anys. Però, enguany, a més, moltes famílies poden matricular els seus infants a una de les 99 aules gratuïtes de 2 anys de nova creació, 36 d’elles a les comarques de Castelló.

Concretament, a Vila-real, l’aula de 2 anys del CEIP Pasqual Nácher, se suma a les creades en anys anteriors als centres Concepción Arenal i Carles Sarthou. Una clara aposta de la Conselleria d’Educació per l’educació pública i inclusiva. Per als qui vivim a Vila-real, sabem que es tracta de tres escoles, que sovint són desestimades en favor d’altres escoles amb més renom, sense valorar projecte educatiu, equip docent o instal·lacions. Els prejudicis fan que moltes famílies d’una zona de Vila-real es desplacen amb cotxe a diari a l’altra punta per dur els fills a l’escola. Miren, a totes les escoles van xiquets i xiquetes amb il·lusions i ganes d’aprendre. La resta són actituds xenòfobes dels adults i excuses que converteixen escoles en guetos.

Compromís per Vila-real apostem per un canvi de mentalitat, sabem que la millor opció és i serà sempre l’escola pública del barri: innovadora, inclusiva i plurilingüe, per l’ambient i les experiències enriquidores i perquè el coneixement de llengües facilita un millor accés al món laboral. Només l’educació amb un bon percentatge d’horari lectiu en valencià garanteix l’aprenentatge del valencià, el castellà i d’altres llengües, com l’anglés, i així ho acrediten les universitats valencianes. Construïm el futur, triem l’escola pública.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real