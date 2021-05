El 10 de mayo amanecíamos con la noticia de que la CHJ y el Ayuntamiento de Castelló acordaban un plan B para el Barranco del Sol. Días más tarde aparecía también en prensa que «la CHJ elude ampliar el Río Seco a los 7 años de reconocer su prioridad» pidiendo al Ayuntamiento de Castelló buscar y pagar la solución para encauzar el Barranco del Sol. Esto ya suena a cachondeo. Ni plan A, ni plan B... ni plan H. ¿Hay realmente plan? Las vecinas y los vecinos de San Agustín y San Marcos y del grupo Roser ya no se creen nada. Son muchos años de espera sufriendo esta situación y son muchos los planes que se nos han presentado y, qué casualidad, siempre cuando empiezan las campañas electorales.

Cada 4 años, el problema sale a flote. Y además de los objetos que circulan por dichas aguas, sale a flote porque llegan elecciones y los partidos políticos prometen y prometen pero, en 40 años, y con muchos gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento de Castelló, todo sigue igual.

¿Quizás el plan B del que hablaba el consistorio por aquel 10 de mayo era porque ya se tenía la respuesta negativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar a la obra de ampliación de la desembocadura del río Seco? Antes que tener un buen plan que dé solución al problema, hay que tener un buen mantenimiento del lugar ya que las hierbas y las basuras se acumulan en el trayecto del cauce y son un serio peligro cuando llueve porque van taponando las salidas y es cuando el caudal va aumentando hasta hacer imposible la circulación por la zona.

Realmente, los que sufren el problema, por más comentarios que haya, de unos y de otros, son los vecinos de San Agustín y San Marcos y los del grupo Roser. Vecinos que miran al cielo cada día y desean que no llueva en grandes cantidades porque pasan miedo, teniendo que achicar agua en muchos casos de sus casas y comercios.

Siempre hemos creído y así lo creemos, que es cosa de prioridades y que el problema del Barranco del Sol parece que no lo es (y a las pruebas nos remitimos) y ven otras prioridades para la ciudad, que no entramos a valorar si son o no necesarias, pero entendemos que los vecinos de San Agustín y San Marcos se merecen que este problema sea prioritario ya. No se trata de buscar culpables, sino soluciones.

Y soluciones válidas. Soluciones que se puedan ver con nuestros propios ojos. Soluciones para que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y soluciones que no aparezcan solo cada 4 años para elecciones y en busca de un voto.

Y esperamos que entre todos consigamos que proyectos necesarios para nuestra ciudad como el encauzamiento del Barranco del Sol, dejen de criar polvo en alguna estantería para pasar de complicada utopía a simplemente beneficiosa realidad, esperando que a partir de ahora, achicar agua deje de ser necesario para que los niños del distrito norte puedan acudir al colegio sin miedo o que los vecinos podamos visitar a nuestros enfermos en el Hospital General.

Y mientras tanto, la problemática del Barranco del Sol continúa. Una problemática que empieza siempre con unos destellos de luz al arranque de cada legislatura pero que, conforme va pasando dicha legislatura se va diluyendo como el agua a su paso por el Barranco y, cuando llegue de nuevo la lluvia, por la Cuadra Segunda a su paso por el grupo San Agustín y San Marcos seguirá pasando medio metro de agua, a lo peor algunos niños no podrán asistir a las clases del colegio San Agustín, y entrará agua en el interior de viviendas y establecimientos. O sea, estamos como hace 50 años.

Estos problemas que se van enquistando no hacen más que sacar a la palestra y aumentar el planteamiento de las plataformas vecinales porque ya saben lidiar con las adversidades y los vecinos están sobradamente preparados para afrontar cualquier adversidad como siempre lo han hecho, y cualquier reto ya que, día a día, nos ponemos en la piel de nuestros vecinos. Vecinos que no hace falta que visitemos cuando hay elecciones, los vemos cada día. Y como he dicho más de una vez: no entendemos de política, entendemos de vecinos.

*Presidente Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castellón