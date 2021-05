La setmana passada vam celebrar un dels plens municipals més importants de la legislatura, perquè vam aprovar diverses qüestions que fan avançar la nostra ciutat. Una de les que més il·lusió em fa és el pla d’acció i calendari per a la construcció del segon Poliesportiu Municipal.

Este projecte va comptar amb el suport de tots els partits polítics, aprovant-se per unanimitat i fent un pas més en el desbloqueig d’una situació que des del govern vam marcar com a prioritària en esta legislatura.

També per unanimitat vam aprovar les bases de la convocatòria de la segona fase del Pla Resistir. L’objectiu és ajudar amb 280.000 euros a empreses i autònoms locals que estan patint les conseqüències econòmiques de la pandèmia, especialment perquè no s’han celebrat esdeveniments. Així, ampliem els sectors de la primera fase que ja ha pagat 420.000 euros en ajudes econòmiques a empreses i autònoms de l’hostaleria, gimnasos, activitats turístiques i d’oci i activitats culturals.

Molt important també és l’aprovació de l’ampliació del contracte de la recollida de residus i de neteja viària, gràcies al qual s’implantarà en la nostra ciutat el contenidor marró (per a residus orgànics) i es reforçarà el servei de recollida a domicili de voluminosos amb un nou camió i una brigada específica per a prestar esta tasca. Si demanem esforços a la ciutadania per a tindre una ciutat més neta, cal que des de les administracions estiguem a l’altura i el servei siga l’adequat.

A més vam renovar els compromisos del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia Sostenible al qual l’Ajuntament de la Vall d’Uixó està adherit. El motiu és molt clar: volem deixar un món millor del que vam trobar. I no sols és una acció de cara a la galeria sinò que en estos sis anys de govern ho hem demostrat, per exemple amb les peatonalitzacions de la plaça del Centre i de la plaça de l’Assumpció, amb els carrils bici, amb l’adquisició de vehicles elèctrics per als serveis municipals, amb el canvi de la il·luminació pública a led o amb la recuperació d’espais verds.

En eixa mateixa línia està el Pla Local de Residus, aprovat també en l’últim ple municipal i que ara es troba en el termini d’exposició pública perquè tots els vallers i valleres puguen llegir-lo i puguen fer noves aportacions o modificacions. És el fruit d’un any de treball i d’un procés de participació que per al 2022 ja contempla 39 accions concretes, una d’elles la implantació del contenidor marró del qual he parlat abans. Estem en el camí per a aconseguir que la Vall d’Uixó siga més sostenible.

Com podeu vore, va ser un ple important per al present i per al futur de la Vall d’Uixó. Vam donar solució a qüestions immediates com les ajudes als sectors afectats per la crisi econòmica de la pandèmia o a l’acumulació de trastos en la via pública. Però també a qüestions fonamentals per als pròxims anys de la nostra ciutat. I això passa perquè tenim un projecte per a la Vall, en el qual comptem amb tots els vallers i valleres per a eixir més forts d’esta situació.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó