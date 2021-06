Una altra vegada ens han tornat a faltar al respecte. Des del masculí singular i en sessió plenària de l’Ajuntament de Castelló. Un membre de Ciudadanos, davant la vergonya aliena de les persones que l’escoltàvem, va eixir al faristol i va començar la seua intervenció fent mofa del llenguatge inclusiu. Literalment, i ho poden comprovar al vídeo del ple de passat dijous dia 27, va dir: «Compañeros, compañeras, compañeres. Miembros, miembras, miembres. Cargos, cargas, cargues. Bon dia a tots. És que ara estic estudiant el lenguaje eixe vehicular, no? Com es diu? El inclusivo. Sí, vaig a l’acadèmia dos hores al dia». Així, com si fóra el protagonista d’un sainet, però sent representant públic de la ciutat de Castelló.

Aquest senyor es va burlar de l’ús no sexista del llenguatge perquè, imagine, que això del feminisme, això que diuen que el que no es nomena no existeix, això de què el llenguatge construeix realitats, això de buscar la igualtat i l’equitat entre homes i dones, això de voler trencar rols i estereotips, això de buscar el reconeixement dels drets igualitaris de les dones, això per a certs partits és una pantomima i una pèrdua de temps, per no dir que és una idiotesa supina.

Vergonya, senyors de Ciudadanos, vergonya. Perquè vostés van fer mofa d’anys de lluita feminista, de lluita cap a la igualtat entre dones i homes. Vergonya perquè vostés, amb eixa mofa representada públicament des del faristol, es burlen i riuen de la discriminació històrica que patim les dones.

I els exigisc respecte. Respecte perquè eixa mateixa setmana set dones han estat assassinades a mans del masclisme. Respecte per a les 15 dones assassinades per violència masclista en 2021. Respecte també per a les seues famílies i amistats. Respecte a les sis xiquetes i xiquets orfes per culpa del masclisme. Respecte per a les mil noranta-dos dones assassinades, a mans de les seues parelles o exparelles, des de 2003. Perquè burlar-se del llenguatge que visibilitza i que inclou és burlar-se de les dones i de la diversitat. Així que, almenys, respecte.

Portaveu adjunta de Compromís per Castelló