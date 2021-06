Ya entrando en la biografía de la supuesta papisa, diremos, siguiendo a Martín de Opava y añadiendo refritos posteriores de otros que, asimismo, se ocuparon del tema como los insignes Bocaccio y Petrarca (quien, por cierto, no se la encontró en su viaje por el infierno) diremos que nació en Alemania. Para poder viajar sin ser agraviada, en 854, se hizo pasar por varón. Tras tonsurarse el cogote y vestir el hábito benedictino, fuese a trabajar como copista en la abadía de Fulda, donde adquirió aventajada instrucción médica. De allí pasó a Constantinopla, entablando una gran amistad, de signo erudito, con la todopoderosa emperatriz Teodora, ya senil. Se narra que estuvo también en Atenas, porfiando en el saber de los grandes filósofos griegos, con todos cuantos colegas había en las salas de docencia que frecuentó. La avidez de conocimientos, llevó a Johanes Anglicus (como era conocido) a ampliar su saber galénico con el rabino Isaac Israelí.

Y a partir de aquí se mixtifica lo novelesco con lo que, tal vez, hubiera podido ser cierto. Se cuenta, que el cólera se había enseñoreado de Roma y allí se fue el sabio monje teutón, dedicándose a curar al vecindario y al mismo papa, que había contraído la enfermedad. Ello le ganó una reputación milagrera, que se vio aumentada por el trajín político mantenido con el emperador carolingio Lotario, a quien convenció de levantar el asedio de la Ciudad Eterna en la guerra que mantenía contra León IV, por su derecho regio sobre Italia. El pontífice, agradecido, le nombró su consejero áulico.

A todo esto, la muchacha, que ya tenía ganas de «frungir», (not RAE) se echó un amante: el bien parecido conde Gerold. Ello no quitó para que a más de sus enfrutiñamientos, (no estoy haciendo lo que Cortázar en Rayuela; las palabras existen) perseverase, con ansias, en su erudición científica, al extremo de llegar a saber más que «Lepe, Lepijo y su hijo».

Cronista oficial de Castelló