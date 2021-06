Els vuitanta van suposar la fi dels projectes social-demòcrates i l’inici de l’hegemonia neoliberal també en les files dels partits progressistes, un retrocés intel·lectual que va durar dècades, que encara no podem celebrar amb seguretat que haja acabat. El rastreig de les vivendes municipals de Castelló de la Plana és una bona petjada de com han anat retrocedint les polítiques d’habitatge en l’últim mig segle: de les 221 vivendes propietat de l’Ajuntament, més de la meitat, 170, van ser dos promocions públiques de 1959, en la Guinea i al carrer Obispo Salinas, dins de la política franquista d’augment de la vivenda pública per fer avançar la cobertura de drets de la població --una política que incloïa també en els primers anys la limitació dels lloguers socials al 15% del salari, una limitació que hui sona inimaginable--. Les 50 restants van ser compres disseminades i puntuals durant les següents dècades. L’última es va adquirir al 1984, baix el mandat a l’Ajuntament del socialista Antonio Tirado.

Les polítiques de vivenda són una de les principals línies d’atac de l’oposició al Pacte del Grau i a l’Acord de Fadrell. I una part del seu atac és just, perquè les reivindicacions pel dret a l’habitatge després de la crisi de 2008 van ser claus perquè les majories polítiques canviaren, i després de sis anys de govern les dificultats per intervindre en el mercat de l’habitatge i garantir eixe dret han estat enormes, però quan la portaveu del Partit Popular, Begoña Carrasco, ens retrau que encara ens mantenim en les 221 vivendes municipals que vam heretar dels seus governs està o bé mentint, perquè les escriptures d’eixes vivendes no porten ni rastre dels governs populars, o bé insinuant que els governs de Gimeno i a Fabra podrien haver estat encara més fanàtics i haver-les liquidat a baix cost com altres companys de partit per pur dogma neoliberal.

La setmana passada el ple de l’Ajuntament de Castelló va aprovar el Pla Estratègic d’Habitatge que fixa en 4200 les vivendes públiques necessàries per a la ciutat sobre les 90.000 totals, un 4%, un objectiu modest en comparació a la mitja europea.ui en tenim 695 entre Ajuntament i Generalitat valenciana. Fa deu dies el vicepresident Rubén Martínez Dalmau va anunciar que en una sola operació anaven a comprar 40 amb 3,5 milions d’euros. Són resultats encara insuficients, que han tardat en arribar, és cert, però també són polítiques que cal buscar en els vuitanta per trobar-los precedent en la ciutat.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló