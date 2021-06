El refranyer valencià assevera que a l’estiu tot lo món viu, i evoca una època de relaxació que provoca optimisme i ens permet fruir les aromes i els perfums, gaudir del bon temps i traure a passejar les passions. Ens recorda, com no, que ben prompte arriben les nits a la fresca i sentir als carrers del poble les veus dels rogles de persones, de les terrasses dels bars, dels xiquets i xiquetes jugant, dels joves de festa, i l’eixida pels racons de grupets de persones passejant per la nit a la fresqueta.

Certament a l’estiu tot lo món viu, però ara, en el preludi estival, demane a la ciutadania que no relaxe la prudència, per a evitar fer passos enrere en la lluita contra la pandèmia de la covid-19. Perquè el virus encara el tenim ací i en els últims dies hem notat un lleuger augment que hem de parar, davant d’un possible repunt dels contagis.

No podem fer passos enrere perquè seria molt negatiu i, si volem arribar a les portes de l’estiu amb la situació que tenim, cal continuar combinant la vacunació amb la prevenció. Tots els esforços, els sacrificis i tot el dolor patit durant mesos, només tindran sentit si guanyem la partida al virus i recobrem la nostra forma de vida per a afrontar la recuperació econòmica amb seguretat.

Molt prompte començaran les activitats i la programació estival. A més, ja tenim en disposició les platges, després de la neteja i adequació, adaptades als protocols sanitaris i preventius de la conjuntura actual, per a tornar a gaudir-ne en condicions òptimes de seguretat i amb la qualitat que les caracteritza.

Per tal de garantir-ho, les platges s’obriran al bany dissabte que ve, que coincidirà amb la data en què s’activarà el reforç de vigilància, amb una patrulla de la Policia Local amb drons fixa en la zona de la platja i el servei de salvament i socorrisme, i dotar-les així de les millors condicions per a la protecció de la salut, perquè els residents, turistes i visitants de Borriana continuen gaudint-ne amb tota tranquil·litat. A més, hem instal·lat també les passarel·les dobles, d’entrada i d’eixida, el mobiliari, la senyalització de les normes i la informació, i hem preparat tota la gestió de residus, la neteja i la desinfecció.

Amb tot i això, hem de tindre molt clar que el virus encara està ací i que no podem abaixar la guàrdia. La protecció necessària contra la pandèmia ha de portar-nos a escenaris de judici i trellat, tant en l’aspecte personal com en el col·lectiu. Eixe és el camí, i estic segura que les borrianenques i els borrianencs tornarem a donar una vegada més mostra de bon sentit i compromís amb la salut i ens esforçarem al màxim, fins a la fi de la pandèmia. Mentre arriba eixe dessitjat dia, que sens dubte arribarà, no queda cap altre camí més que la cautela i la sensatesa col·lectiva. Salut per a tothom i bon estiu!

Alcaldessa de Borriana