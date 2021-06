No puede haber mayor indignidad política ejecutada por un Gobierno, que indultar a quienes han sido condenados por cometer un golpe contra nuestro orden constitucional. Pues esa indignidad la va a cometer el presidente socialista Pedro Sánchez.

Sánchez ha anunciado que va a indultar a los políticos presos del procés. Sin inmutarse. Es más, cuando habla de los indultos habla de concordia, convivencia, reconciliación… ¡Qué poca vergüenza! Decir eso es blanquear a los golpistas y manipular lo que supone la concordia, que es justo todo lo contrario de lo que persiguen los independentistas catalanes. Y qué decir de un ministro de Justicia que afirma que hay que tratar los indultos «con naturalidad»… ¡deleznable!

Sánchez corrompe la figura del indulto y el papel institucional de la presidencia del Gobierno para pagar un precio político, con el patrimonio de todos los españoles y en beneficio propio. Porque si hay algo claro, es que Sánchez lo único que persigue con los indultos es conservar su sillón monclovita. Sánchez vende España por puro interés personal, no se puede caer más bajo por parte de un presidente del Gobierno.

Es tal la infamia, que incluso muchos socialistas ya se han pronunciado en contra. Y que no nos intenten vender la milonga de la convivencia, porque no se lo cree nadie. Y como ni Sánchez ni el PSOE están por encima de la ley, desde el Partido Popular vamos a agotar todas las vías posibles para detener esta ofensa a España. Llegaremos hasta donde tengamos que llegar, si bien, el mejor puerto de llegada es la Moncloa, puesto que con Pablo Casado de presidente no se vivirán más vergonzantes capítulos anti-España como este.

Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón