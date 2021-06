Querido/a lector/a, es evidente que siempre existen noticias que comentar. Pero, no es menos cierto que hay días en los que la actualidad rebosa y hasta desborda con historias que, por su importancia, no quieren pasar desapercibidas y reclaman el protagonismo del comentario, te obligan (por falta de espacio) a elegir. En esta ocasión he descartado temas trascendentes como los que se refieren a los indultos de los presos del procés y a la prórroga de los ERTE, y he optado por la llamada de la tierra, por traer a este pequeño rincón la referencia de un reciente vídeo que, por desgracia, se pasea por las redes y va de WhatsApp en WhatsApp hablando de nosotros, de los valencianos, de parte de nuestro gobierno.

Y es que, cuando una conocida periodista de TVE le pregunta o le pide a la Sra. Oltra, a la vicepresidenta del Consell, que le confirme si es cierto que la Generalitat está despidiendo vía sms y WhatsApp a los 3.000 sanitarios que contrató para hacer frente a las necesidades de la pandemia, esta cae en el ridículo y la desvergüenza más absoluta al esconderse y decir que, al no ser una cuestión esencial (de las que se consensúa) desconoce la decisión del gobierno del que forma parte. Descaradamente se inhibe de su condición de ser gobierno, de su deber de conocer la realidad y de afrontarla, de su obligación de defenderla o, si no está de acuerdo, de buscar soluciones e intentar cambiarla. Incluso, peor aún, después de advertir que no es asunto suyo y que no va a hacer nada, cae en la demagogia y el populismo de criticar las formas que usa su compañera de gobierno, la Consellera de Sanitat, y advierte que empatiza con el descontento. En definitiva, un vídeo en el que se constata que no se comportó con la dignidad que el esfuerzo de los médicos y la ciudadanía se merecen y, al tiempo, el ser gobierno valenciano exige.

Analista político