Andrés Trapiello termina su impagable Las armas y las letras. Literatura y guerra civil (1936-1939) con unas palabras de Manuel Azaña, al acabar la guerra, que deberían ser de lectura obligatoria en todas las escuelas: «...y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia, con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen la lección (…), el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad, Perdón».

Afortunadamente no estamos en la misma tesitura y aunque hay sectores de la sociedad española propensos a la iracundia, la intolerancia y el odio, la situación es muy, muy distinta. Entre todos, en estos últimos cuarenta años, hemos construido la etapa más prolonga de paz, progreso y libertad de nuestra historia, y la nuestra es una de las democracias más avanzadas del planeta; pero eso no quita que continuemos teniendo, como toda sociedad viva, dificultades, problemas y amenazas. Políticamente, la mayor de ellas es el secesionismo catalán. El ataque a la convivencia, a la Constitución y al Estatuto que llevaron a cabo líderes políticos catalanes en octubre del 2017 fue gravísimo. Por eso fueron juzgados con todas las garantías, sentenciados con arreglo a la ley y condenados a penas que ahora están cumpliendo. En estas circunstancias, el Gobierno, en uso de sus competencias, se plantea el indulto de las personas condenadas. Es un buen momento, para suscitar la discusión racional y pública de una medida semejante. Buen momento, para dialogar y no para insultar; para razonar y no descalificar.

El gran Jürgen Habermas habla de razón comunicativa o ética y de razón estratégica o instrumental. Creo que hay profundas razones comunicativas o éticas y particulares razones estratégicas o instrumentales a favor de los indultos. Me explico. Una vez se ha hecho justicia, no venganza, justicia; el perdón es ofrecer de nuevo la mano para volver a comenzar. «La magnanimidad es virtud del poderoso», decía Nietzsche. Lejos de ser señal de debilidad, lo es de fortaleza. La vía judicial, que en algún momento se hizo necesaria, ya ha dado sus frutos, que son importantes, pero limitados. No olvidemos que se trata de un conflicto civil y siempre el perdón puede suponer una nueva oportunidad para el acuerdo, para el diálogo. Mejor sería el arrepentimiento, mejor sería que la otra parte diera señales de rectificación, de reconducción de una vía que ya se ha mostrado sin salida, pero eso, al fin, no está en nuestras manos. Que no quede, al menos por parte nuestra, el ofrecimiento de un nuevo comienzo, de una nueva posibilidad de diálogo.

El indulto

El ordenamiento jurídico permite conceder el indulto por motivos de justicia, equidad y utilidad pública. Esa, la utilidad pública, es la gran razón para el indulto. Buscar de nuevo la concordia, la paz civil, el reencuentro. A buen seguro, no será condición suficiente, pero sí necesaria. Aunque es una medida de gracia para los líderes políticos condenados, no son ellos los auténticos destinatarios, su destino es la sociedad catalana, la «opinión pública razonante» de los ciudadanos catalanes y catalanas que a buen seguro anhelan salir ya del conflicto. Y muchos de ellos lo pueden hacer sin renunciar, de ningún modo, a sus ideales independentistas, pero moderándolos, atemperándolos, democratizándolos, en suma.

Y hay también razones estratégicas a favor de los indultos. Una gran razón estratégica es romper el discurso independentista. A ellos no les gusta el indulto, no lo quieren. Se oponen porque rompe sus esquemas y siempre es una buena razón romper el discurso del adversario: «estado opresor», «democracia carcelaria», «presos políticos» y otras patrañas semejantes. Son mentiras, pero todavía tienen su público. A buen seguro, generaran otras nuevas, porque les hacen falta, pero cada vez con menos predicamento. El indulto ayuda a avanzar en la buena dirección que se desea.

En cambio, no es una razón estratégica, ni instrumental, ni partidista la que constantemente arguye la oposición contra Pedro Sánchez, diciendo que decreta los indultos para mantenerse en el poder y conseguir el apoyo de ERC. Más bien sucede todo lo contrario, una abrumadora mayoría de españoles son contrarios al indulto. Desde un puro cálculo partidista o electoralista, los indultos pueden ser muy contraproducentes, le harán más difícil al presidente ganar las próximas elecciones y con razón, muchos presidentes autonómicos socialistas se muestra muy preocupados por las consecuencias políticas que pueda tener la medida, yo también. Por eso es muy de alabar la valentía, la fortaleza y el arrojo democrático del presidente del gobierno dispuesto de manera generosa a ofrecer de nuevo la mano a la sociedad catalana para restañar heridas y reconstruir puentes y es una verdadera lástima que en esta auténtica y vertebradora tarea de Estado le dejen solo los líderes de la oposición, dispuestos a espolear a Vox, a denigrar, a insultar y a volver a la plaza de Colón, ellos verán. En cualquier caso, no es baladí recordar que Sánchez, como líder de la oposición no dejo solo al presidente Rajoy cuando tuvo que suspender la autonomía catalana. Hay razones que avalan los indultos, pueden no ser compartidas, y lo entiendo, pero son razones que avalan su posición. Apostar por la paz, por la piedad y por el perdón puede que sea una opción política en el más profundo y noble sentido de la palabra.

Presidente de la Diputación de Castellón