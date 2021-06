Todos hemos sido testigos del triunfo o victoria del Villarreal Club de Fútbol esta semana anterior. Un color amarillo invadía no solo la ciudad, sino también sus aledaños. El color amarillo --al que algunos muestran sus reticencias-- es, no obstante, signo de alegría, optimismo y energía, representa inteligencia y originalidad; asociado muchas veces a la brillantez del sol. En lengua hebrea (charut) se refiere al oro de metales preciosos. Cualidades todas ellas que se han visto reflejadas en el Estadio Arena de la antigua ciudad polaca de Gdansk, tan recordada por mi por motivos universitarios de otros tiempos, junto al impresionante Báltico (la puerta del Báltico). Y ahora, casualmente, se han encontrado juntos, aunque no revueltos, el color amarillo del abundante ámbar de Gdansk y el amarillo futbolístico del Villarreal, junto --o en contra-- al equipo del Manchester United. Casualidad. Amarillo con amarillo.

El fenómeno derivado de este encuentro no me sorprende porque yo estuve vinculado durante veinticinco años a esta querida ciudad de la Plana Baixa y me precio de conocer a sus gentes. Unidos en el deporte, pero no solo en ello. Vila-real es un pueblo trabajador que sabe unirse para una causa que considera suya, sin excepción. Hasta los niños se han vestido de amarillo y de solidaridad para festejar el triunfo de la Europa League. Todos a una.

No entiendo de fútbol, pero participo de la alegría que la ciudad ha disfrutado con tan fausto acontecimiento y, sobre todo, la unanimidad de sus vecinos. Es otra manera de hacer pueblo. Unidos por el triunfo y por otras muchas cosas. ¡Enhorabuena, groguets!

Escritor