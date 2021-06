Lleváis años escuchándome decir que l’Alcora necesita un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y, en este artículo, lo voy a volver a repetir. Nuestro actual PGOU es de 1989 y, por tanto, ya no podemos seguir con este planeamiento urbanístico. L’Alcora ha cambiado, l’Alcora está cambiando y no es posible que la burocracia que supone la tramitación de un nuevo plan general esté paralizando el crecimiento del municipio.

Llevamos 12 años tramitando el nuevo PGOU, así que cuando me quejo de burocracia no lo hago porque sea un temerario que quiere aprobar un documento de estas características en dos meses, pero no es lógico que, para un informe, se necesiten a veces hasta dos años.

Soy consciente de que no todo puede ir lo rápido que nos gustaría, por eso es importante marcar prioridades. Para mi gobierno, una prioridad es impulsar todos aquellos proyectos que generen riqueza y puestos de trabajo. Es por ello que, a través de este escrito, le pido también a la Generalitat valenciana que marque entre sus prioridades la gestión de los planes generales, pues en su tramitación y su aprobación está ligado el futuro de sus municipios.

L'Alcora, a día de hoy, está teniendo grandes problemas para poder acoger nuevas empresas cerámicas o de otras características, pues los polígonos industriales están prácticamente colmatados y las parcelas que quedan disponibles son de propietarios que tienen expectativas de seguir creciendo. En otros casos, las parcelas son pequeñas para poder albergar las industrias actuales.

Como alcalde, tengo la responsabilidad y el deber de defender los intereses de mi municipio, por eso, una vez más, reclamo agilidad en la tramitación del Plan General. Además, como ya he dicho en muchas ocasiones, no me olvido de que en su día estaba proyectada una autovía que unía el polígono industrial de l’Alcora con el de Onda. Sin duda, este vial tiene que volver a la agenda de acciones del Consell, necesitamos esta carretera para que l’Alcora esté mejor conectada con la CV-10, es una reivindicación de los empresarios de nuestra localidad y de la corporación municipal.

El Ayuntamiento estamos plenamente volcados en mejorar los polígonos industriales y ampliar el suelo industrial, pero necesitamos el apoyo de la Generalitat para poder tener cuanto antes un nuevo PGOU que nos permita seguir creciendo como pueblo industrial.

Alcalde de l’Alcora