Una setmana després d’aconseguir el títol de campions de la UEFA Europa League encara som molts els groguets que no podem deixar d’emocionar-nos quan recordem eixe moment en què el Villarreal CF aconseguia el seu primer títol. Com diu l’himne del nostre equip, la il·lusió de tot un poble es tornava a fer realitat i és que el Submarí no deixa de fer realitat els nostres somnis.

Ho va fer ja fa 23 anys quan, poc després de fer-se càrrec del club Fernando Roig, aconseguia l’ascens a la màxima categoria del futbol espanyol. Després arribà la primera participació en una competició europea amb la Copa de la UEFA, la primera temporada en la Lliga de Campions, el subcampionat de Lliga… Però faltava la guinda: jugar una final... i guanyar-la.

Els que vam poder viure en directe eixe moment històric per a Vila-real i per a la província de Castelló, però també els que ho van gaudir des de les seues cases, no podrem oblidar mai en la vida eixe 26 de maig de 2021 en què per primera vegada el Villarreal es convertia en campió. Per sempre guardaré en el record eixa abraçada amb mon pare quan Rulli va parar el penal decisiu de la final.

Jo vull que la meua ciutat tinga com a referent al seu equip de futbol. El Villarreal CF és un club que se sent orgullós de ser el que és, un equip de poble, humil, però que no renuncia a somiar en gran. El Submarí que capitanegen Roig, Llaneza i Roig Negueroles no té por a plantejar-se nous reptes que altres descartarien. A base de treball, esforç, constància, però també amb una important dosi d’ambició, han aconseguit portar el trofeu de campió de l’Europa League a una ciutat de 51.000 habitants com és el cas de la nostra.

Desgraciadament, a Vila-real hem vist com l’última dècada molts pobles del voltant han assumit eixe lideratge que el nostre municipi havia tingut en altres moments. Ciutats amb governs més ambiciosos que el nostre han sabut aprofitar les oportunitats i han facilitat que noves inversions arriben als seus municipis. Amb una política fiscal que incentive la implantació de noves empreses i l’ampliació de les existents han fet que una ciutat veïna com Onda atraga grans empreses i genere nous llocs de treball per a la comarca.

Mentre a Vila-real seguim esperant després de deu anys una solució als terrenys de l’Espai La Vila, tampoc s’han sabut solucionar els problemes que tenen alguns polígons com el de la carretera d’Onda, el que fa que molts empresaris desistisquen i opten per altres municipis. Tampoc han arribat en estos anys de govern socialista inversions que eren necessàries: el quart institut, el centre de salut que ens van tancar fa cinc anys, la nova seu de la Policia Nacional, la connexió de l’AP-7, nous col·lectors que eviten inundacions en algunes zones...

Un govern municipal esgotat, a qui li falta ambició perquè Vila-real, igual que el nostre equip de futbol, siga una ciutat referent a la Comunitat Valenciana, una ciutat viva i dinàmica, que genere més i millors oportunitats per als seus veïns. Una ciutat que deixe de mirar al passat i que es prepare per a afrontar amb les millors garanties un futur prometedor. El meu compromís és treballar sense descans per fer-ho possible.

Vicesecretari del PP de Castelló y portaveu adjunt del PP de Vila-real