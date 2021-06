Un pressupost és un document viu. Un marc que ha de ser el suficientment flexible per a adaptar-se a una realitat que és canviant, com ha demostrat més que mai la pandèmia. Per això, aquesta mateixa setmana, hem aprovat al ple municipal una modificació de crèdits molt important, amb la qual ens adapten a les circumstàncies canviants del nostre entorn i assentem les bases del projecte municipal dels pròxims dos-tres anys, de cara a seguir avançant, junts, en la Vila-real del 2030.

A través d’aquesta operació, incorporem 5,6 milions d’euros als comptes municipals: 3,8 amb la incorporació de romanents i altres 1,8 milions procedents majoritàriament de préstec. D’aquesta manera, complim tres objectius fonamentals: adaptar els nostres comptes a la ràpida desescalada que estem vivint, gràcies al bon ritme que està agafant el procés de vacunació. Per exemple, fem possible la dotació necessària per a traslladar les oficines d’Atenció i Tràmits a la planta del renovat Gran Casino, un edifici emblemàtic que hem posat a la disposició de la ciutadania després de la seua adquisició i la rehabilitació amb fons europeus de la Generalitat valenciana.

També és necessari que el pressupost s’adapte al que anem aconseguint d’altres administracions. Moltes vegades, obtenir ajudes i projectes d’altres entitats com la Generalitat, la Diputació o l’Estat requereix també d’una aportació municipal. Projectes cofinançats que no podrien materialitzar-se o quedarien sense culminar si no posarem també diners des de l’Ajuntament. I això suposaria una pèrdua d’oportunitats que no ens podem permetre. La rehabilitació de l’alqueria al costat del Botànic Calduch, que completarà el jardí que finançarem amb els plans provincials al carrer de les Corts Valencianes, o l’intercanviador de transports que culminarà els treballs que ja ha començat a fer Renfe per a convertir l’estació en un node de comunicacions del segle XXI i millorar la imatge de la ciutat, són alguns exemples, sense oblidar l’adquisició dels terrenys necessaris per a la construcció del quart institut a la nostra localitat.

Finalment, els pressupostos també han d’estar preparats per a una injecció de finançament europeu que només arribarà si tenim consignats projectes que alineats amb els objectius de sostenibilitat de la Unió Europea. I ací tenim, per exemple, projectes com la rehabilitació dels antics jutjats de la localitat que passaran a ser la nova seu de la Regidoria d’Economia.

Però per a fer realitat tots aquests projectes, amb els quals assentem les línies mestres dels pròxims dos anys, ens fa falta recórrer a un préstec. A pesar d’haver pagat 32 milions d’euros en urbanisme i empastres del Partit Popular, en els últims anys hem aconseguit reduir l’endeutament --que el PP ens va deixar en prop d’un 70% en 2010--- fins al 56%. Amb aquesta nova operació, s’incrementarà fins al 65%. Si l’herència del PP no ens ho impedeix i amb les infraestructures del futur immediat ja definides, treballarem els pròxims anys amb molta responsabilitat i prudència, com sempre hem fet, per reduir el deute. Gestionant el passat, sense oblidar el present i sense deixar d’invertir en el futur cap a la Vila-real del 2030. Vila-real, avança.

Alcalde de Vila-real