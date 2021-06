Avui els parlaré de l’energia elèctrica, però no per a fer cap acudit amb l’hora a què hem de planxar la roba. Crec que la piulada en Twitter que explicava que el que calia era baixar els lloguers i no pujar la llum, representa de sobres el sentiment de totes i tots nosaltres, i de la decepció que generen certes polítiques, insuficients per transformar la societat i cuidar les persones. La relació del poder de l’Estat i les companyies elèctriques es pot resumir amb un càrrec: «Membre del Consell d’Administració», les famoses portes giratòries que ens haurien de fer bullir la sang.

Fa ben poc, amb la tempesta Filomena, eixos consells d’administració van incrementar el preu de l’energia un 27%, justament quan més necessitaven les famílies aquesta energia. I ara, quan encara no ha passat ni mig any, arriba aquesta proposta tarifària que suposara més despesa per les butxaques de totes i tots nosaltres, sense que hi haja cap millora en els salaris i mentre les elèctriques incrementen els seus beneficis.

El Gobierno vol centrar els fons de recuperació en la modernització, no del sector energètic, sinó de l’oligopoli energètic, és a dir, donar-los els diners als mateixos que ens espremen. I això ens costarà (encara més) car. Amb aquest model, tenim energia cara i roïna que es produeix de manera centralitzada, destrossant el territori, transportada amb grans autopistes de l’energia (com la línia de molta alta tensió). És un model ineficient i contraproduent per desenes de famílies i indústries. Tot, per mantenir el negoci de quatre, que ens apugen els preus només poden.

Treball en col·laboració

Com a alternativa, Compromís treballem en col·laboració en ajuntaments, diputacions i Generalitat per a crear un model d’autoproducció. Es tracta de començar la revolució als terrats, produint el màxim possible de la nostra energia, amb sistemes connectats a la xarxa, perquè puguem aportar quan ens sobra i rebre quan necessitem. Es tracta de controlar el preu en proximitat i de descentralitzar la producció.

Aquesta proposta es basa en energies renovables, que reduïsquen les emissions de CO₂ a l’atmosfera, que trenquen els oligopolis. És una via de generació de llocs de treball de la nova economia verda, arrelats al territori i amb la creació de comunitats energètiques.

Açò igual els sona a utopia, però les empreses castellonenques que ja han fet la instal·lació d’energia solar als sostres de les naus industrials, a pobles com Portell, Palanques, La Mata, Todolella i Torre d’En Besora han aprofitat les inversions de l’Ivace per ser pioners en la constitució de comunitats energètiques. Ara, preparem un projecte autofinançat, que no sols instal·larà energies renovables de zero emissions als edificis municipals de 68 pobles de les comarques del nord, sinó que posarà les bases per constituir les comunitats energètiques en aquests municipis.

Podem començar a veure els resultats molt prompte, i això dependrà de que disposem de recursos per a estendre aquest model a tot el territori. Això, clar, no agradarà a certs consell d’administració però farà la vida molt més fàcil a tota la resta.

Portaveu de Compromís a la Diputació i l’Ajuntament de Castelló