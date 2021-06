Per què el PP de Moncofa ens té bloquejat Edificant? L’Ajuntament de Moncofa té delegades les competències per part de la Conselleria d’Educació, dins del pla Edificant, per a realitzar obres de millora i ampliació del CEIP Avel·lí Corma (centre únic) i per a la construcció del nou IES Palafangues (som l’únic poble de 7.000 habitants sense institut de secundària al País Valencià) des de fa temps i no hi ha manera d’avançar.

En el cas de l’escola, l’equip de govern del PP a Moncofa té la responsabilitat i els diners disposats per la Conselleria d’Educació (827.917 euros) des d’abril de 2019 per a construir una nova coberta que evite solsides al gimnàs i les inundacions a les aules i passadissos del centre, així com dues aules d’Educació Infantil. Tanmateix, la darrera setmana en el ple ordinari es van negar a donar dates d’adjudicació de la licitació de les obres, quedant ja la substitució de la coberta per a l’estiu del 2022 i la construcció de les aules sense data.

Per altra banda, la licitació del projecte del nou IES Palafangues, del que tenim delegades les competències des de desembre de 2020 i on el govern del Botànic té pressupostats 9.479.112 euros, no ha començat ni a redactar-se. En este cas tampoc han volgut donar cap data de licitació. Tot plegat implica ja el retard d’un curs en la inauguració de l’institut i que els alumnes de Moncofa hauran d’eixir, com a mínim, un any més fora del poble a estudiar.

Certament, no sabem ben bé si és per deixadesa, per una gestió desordenada que bloqueja diversos departaments municipals o per raons clarament polítiques que tenen per objectiu inocular en la població desconfiança cap a la gestió dels governs amb Compromís.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Moncofa