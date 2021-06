Hace una semana desde Benicàssim, le pedíamos al Gobierno del Sr. Sánchez que suprimiese la subida de impuestos contemplada en los Presupuestos Generales del Estado y las previstas hasta el 2023.

Exigimos, por ejemplo, que dejara sin efecto la subida del impuesto de matriculación y el diésel, el precio de las primas de seguro, que no eleve la progresividad del sistema tributario, ni elimine la modalidad de la tributación conjunta, ni penalice el ahorro de las familias. También reclamamos que se olvidase de imponer de nuevo un peaje en las autovías y autopistas, por la injusticia que supone la medida para todos, en especial para los valencianos. No contentos con tanta subida esta semana tocaba la subida drástica de la luz ¿De verdad creen que es necesario dar este sablazo a la economía de las familias españolas? Sinceramente, y a mi modo de ver, creo que no.

El famoso plan que el Gobierno ha enviado a Europa, entre eufemismos, lleva aparejada la mayor subida de impuestos realizada en los últimos años. Implica un endurecimiento de la presión fiscal que va a recaer sobre las rentas medias y bajas especialmente y va a azotar, sin contemplaciones, el bolsillo de los ciudadanos en el peor momento, cuando todavía tratamos de recuperarnos de esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes.

Las economías europeas han apostado por el alivio de la carga impositiva y la bajada de impuestos, porque de forma valiente han decidido poner a las personas en el centro de sus políticas, a las familias en el epicentro de las acciones de sus gobiernos y estar al lado de las empresas y autónomos apoyándoles, ya que son el motor para la recuperación económica. Pero claro está, mantener el gobierno más caro de nuestra historia requiere dinero.

Quisieron incautar nuestros ahorros, los de los ayuntamientos, los que reinvertimos cada año en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y que este año, nos han permitido estar al lado de las familias en esta complicada situación de crisis.

El Sr. Sánchez debería tener más empatía para gobernar. Le falta la sensibilidad y experiencia del municipalismo, la que te enseña a mirar a los ojos de los vecinos, escucharles activamente para comprender sus necesidades y, en primera persona, darles soluciones. Desde la altura de un Falcon, dudo que lo llegue a ver.

Alcaldesa de Benicàssim