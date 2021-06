Había un tiempo en el que nada era como ahora. Un tiempo en el que la igualdad de oportunidades y la cohesión social brillaban por su ausencia. Un tiempo en el que la vertebración territorial de nuestras comarcas era un objetivo olvidado. Un tiempo en que los intereses particulares --y de PPartido-- de quienes gobernaban estaban por encima del interés general. Un tiempo en el que los enfermos y enfermas de hepatitis C morían porque al desgobierno de entonces el medicamento le parecía muy caro y dejó de costearlo. Un tiempo pasado que, a pesar del dicho, no fue mejor, y será mejor que no vuelva.

Es ahora cuando Castelló ha vuelto a la agenda política española, de forma real. Los y las castellonenses cuentan, desde junio del 2018, con ejemplos de un buen gobierno estatal socialista que vela por las personas y para que nadie se quede atrás. Ejemplos claros y reales que, le pese a quien le pese, están ahí.

Empecemos por los números. Recordaré que la inversión para la provincia de Castelló que recoge los Presupuestos Generales del Estado duplican, prácticamente, a los del PP. Son 242,98 millones con los que Pedro Sánchez ha aumentado la inversión en un 83%. 427 euros por habitante. Y esto ha sido posible gracias al gobierno socialista, y no otro.

Sigamos por las infraestructuras. El viaducto de la N-232 del Port de Querol de Morella, el impulso al corredor mediterráneo con 76,6 millones de euros para el tramo Castelló-Vinaròs y las obras del puente y la conexión ferroviaria que unirá el acceso norte del Puerto de Castelló con el acceso Sur por un importe de 12,5 millones son algunos ejemplos, reales, del trabajo que está realizando el partido socialista, y no otro, en nuestras comarcas.

Continuemos con la gestión de la pandemia. La vacunación y los ERTE han sido las grandes armas con las que hemos luchado para salvar vidas y la economía. En este mismo periódico hemos podido leer que la prórroga de los ERTE ha salvado a 5.000 trabajadores de Castellón, que la mayor parte de quienes han abandonado el ERTE se ha reincorporado a su puesto de trabajo o, en relación a la vacuna, cifras de récord como la de esta misma semana con la llegada de 351.000 dosis. Estos titulares evidencian que esta ha sido la mejor gestión posible ante una pandemia de carácter mundial. Y lo ha hecho el partido socialista, no otro. Porque ya sabemos cómo gestionan las crisis otros PPartidos: recortes y rescates a la banca.

Educación

Hablemos también de educación. Este curso se ha contado con 625 profesores y profesoras más, y 481 monitores y monitoras más de comedor, a lo que se ha sumado una ayuda de 1,25 millones de euros para los ayuntamientos. Una fuerte apuesta para garantizar la presencialidad y el acceso a la educación para todos y todas, y no solo para quienes tengan más recursos, y hacerlo, además, en aulas seguras.

Y en un mes tan trágico con ocho mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género, también quiero reivindicar nuestra lucha, esa lucha contra quienes se posicionan junto al negacionismo, y quienes quieren permanecer ciegos ante la que ya es considerada como la otra pandemia a erradicar, y que es la violencia contra la mujer. Ya lo manifesté en el artículo de la semana pasada, y lo hago de nuevo: no estáis solas, y os queremos libres, seguras y vivas.

Y todo eso, lo está haciendo el partido socialista, y no otro. Otros se dedican a la estrategia política basada en la mentira y los discursos de odio. A ellos y ellas, a quienes abogan por tácticas de crispación y crítica sin propuestas, solo decirles que, así, solo se es oposición, pero nunca se será alternativa.

Secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló y diputado autonómico