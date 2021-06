Hui es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, una jornada que va ser proclamada per Nacions Unides l’any 1972, a la Conferència d’Estocolm, amb l’objectiu de conscienciar a la humanitat sobre la necessitat de cuidar els nostres ecosistemes i com no, fomentar l’estima i el respecte pel nostre medi ambient cuidant el nostre entorn, reciclant, reutilitzant, recuperant els paratges, utilitzant energies alternatives i com no educant en la cultura de la sostenibilitat. Respectar i cuidar el medi ambient de manera individual, des de les empreses o les administracions és sinònim de futur, de qualitat de vida, de recuperar el planeta.

Però per a d’això cal conèixer el nostre entorn, els nostres paratges, la nostra flora i fauna i tot allò que hem de preservar fent una tasca didàctica. Eixe és el gran objectiu que tenim des de l’Ajuntament d’Almenara per a preservar el nostre entorn natural, especialment la marjal i el paratge dels Estanys. I per això, hem de conèixer tot el que tenim i ho farem mitjançant l’Aula de la Natura que hem renovat totalment al primer pis de l’edifici de la Casa dels Anglesos.

Precisament hui, per primera vegada els nostres veïns i veïnes, així com visitants, poden conèixer l’Aula de la Natura en la jornada de portes obertes que realitzem per a commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient. En ella des de les 11.00 fins les 13.00 hores podran vore una exposició didàctica dirigida a tots els públics, però especialment al familiar i infantil, en la qual es dona a conèixer l’origen i la importància de la Marjal d’Almenara, les zones humides i hàbitats, la fauna i flora, les migracions o les raons per a protegir zones com els Estanys d’Almenara d’una forma dinàmica. Pense que és una bona forma per a entendre, respectar, conèixer i voler els Estanys i la marjal d’Almenara.

A partir d’ara, aquesta Aula de la Natura estarà oberta per a visites guiades, tant escolars, com de grups, que es podran reservar a l’ Oficina de Turisme, i pròximament anunciarem els horaris i dates d’obertura de l’Aula de la Natura per al públic en general.

Aquesta Aula de la Natura és una forma més d’ensenyar a cuidar el nostre entorn. Un entorn que poc a poc estem recuperant des de l’Ajuntament d’Almenara, i per això seguirem apostant per la sostenibilitat i el medi ambient.

Acabe recordant que el fet de que hui s’enrecordem del Medi Ambient i de la necessitat de conèixer-lo i preservar-lo, no vol dir que demà s’obliden d’ ell. Cal que tinguem present dia a dia el nostre medi ambient, la nostra natura, que és la font de la nostra vida, del nostre futur. Cal fomentar l’educació ambiental, el coneixement del medi, i com no, cuidar-lo i preservar-lo.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló