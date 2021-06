Gossos vindrán que de casa mos trauran» o en español, «de fuera vendrá quien de casa nos echará». Este viejo refrán valenciano/castellano resume lo que nos va a suceder con la prohibición del etileno para el desverdizado de los cítricos. El perro que nos va a sacar de casa es el lobby sudafricano Citrus Growers Association, que ha conseguido apoyos europeos y extraeuropeos para que se prohíba el desverdizado de los cítricos con etileno.

Esta práctica es utilizada por los exportadores españoles para que los cítricos precoces, una vez maduros, adquieran un color comercial, ya que los calores de septiembre y octubre impiden una coloración adecuada del fruto (es el frío lo que les facilita la coloración) y cuando este lo adquiere en el árbol de forma natural, es víctima de la mosca del mediterráneo. La prohibición del etileno ocasionaría el retraso de la comercialización de los cítricos españoles, sacándonos del mercado en los meses de septiembre y octubre, que obviamente aprovecharían los sudafricanos para vender mejor sus cítricos tardíos. Además este retraso produciría una sobreoferta o atasco posterior del mercado, lo que ocasionaría la caída de los precios de las variedades posteriores. La consecuencia final sería el abandono de muchos productores, que se podría cifrar entre 50.000 y 100.000 hectáreas.

¿Acaso deja residuos el etileno? ¿Es tóxico? No, de ningún modo, se trata de un gas natural que determinados frutos desprenden en el proceso de maduración, no deja residuo alguno, motivo por lo que en la UE está autorizado tanto para agricultura convencional como ecológica.

¿Será entonces que, con su utilización, se madura de forma artificial a la fruta? No, tampoco. En el caso de la fruta no climáterica, como es el caso de los cítricos, el fruto no madura una vez recolectado, por lo que su recolección debe realizarse una vez se alcanza la madurez organoléptica, lo cual no significa que tenga el color típico de la madurez: el atractivo color naranja que la hace más comercial.

Lo chocante del asunto

Pero lo más chocante del asunto es que justo Países Bajos y Alemania, dos de los países que apoyan la iniciativa del lobby sudafricano, se benefician de tratamientos con etileno para madurar las bananas que los holandeses comercializan desde Sudamérica, o las patatas que se cultivan en Alemania. Es decir que, para los dirigentes de estos países, el etileno es bueno para madurar las bananas y las patatas, pero no lo es para madurar a los cítricos.

Bueno, entonces, no hay de qué preocuparse: si llevamos razón; si no existe toxicidad; si no hay ningún cambio en el estado de maduración que pudiera considerarse una ventaja comercial artificial; y encima es utilizado por otros países, la lógica dice que todo quedará en agua de borrajas. Pues no, no funciona así Europa. Desgraciadamente, Europa no decide en función de la razón o de la justicia, si no de intereses nacionales, económicos y comerciales.

Este indecente lobby, apoyado por los intereses comerciales de Países Bajos, ya consiguieron que no se exigiera a los cítricos sudafricanos, el más que recomendable tratamiento en frío para que los cítricos que lleguen a Europa lo hagan sin plagas . Pero lo que es peor, los países que forman parte de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), todos ellos acogidos al lobby sudafricano de cítricos, el mismo que nos quiere sacar del mercado, nos exportan sus cítricos a Europa, libres de aranceles aduaneros, gracias a un Tratado de Libre Comercio firmado entre la UE y la SADC, violando el Principio de Preferencia Comunitario.

Ahora, como siempre, nos toca jugar con negras a la contra, ya que los sudafricanos, con blancas, han movido primero. Ahora nos toca convencer a los países que no tengan intereses comerciales, ya que, a los que los tengan no los vamos a convencer, de que utilizar el etileno, no es ninguna mala praxis comercial, ni ocasiona ningún cambio organoléptico en los cítricos, ni produce ningún residuo tóxico. ¿Seremos capaces de convencerles? ¿pondrán nuestros políticos todo el empeño posible por conseguirlo? No, los complejos europeístas de nuestros políticos, unido a la fuerte influencia de Holanda y Alemania en el resto de países, nos augura un mal futuro.

Jugar a la ofensiva

Por eso, ha llegado el momento de jugar a la ofensiva, ha llegado el momento de hacer valer nuestra condición de socios, ha llegado el momento de exigir que se cumplan los tres Principios Básicos de la PAC y pedir que, en la próxima revisión del Tratado de Sudáfrica, en cumplimiento del Principio de Preferencia Comunitario, se extraiga del mismo a los cítricos.

Cierto es, que Europa firmó los acuerdos de la última ronda del GATT (General Agreement on Tariff and Trade) en Marrakech, sobre reducción de aranceles; cierto es que Europa pertenece a la OMC (Organización Mundial del Comercio), paraguas bajo el que se firman los acuerdos comerciales internacionales; y cierto es que Europa firmó los acuerdos de la última Ronda de la OMC en Doha, para potenciar los acuerdos comerciales internacionales. Pero también es cierto que el Principio de Preferencia Comunitario sigue en vigor y que cuando se firmó la última Ronda del GATT, tanto el Consejo como la Comisión europea lanzaron sendas resoluciones indicando que en la redacción de los tratados internacionales que se realizaran, se tendría en cuenta el respeto al Principio de Preferencia Comunitario; y no se ha respetado.

Los principios básicos son básicos porque sin ellos no existe la unión: si no existe Unidad de Mercado (Principio de Unidad de Mercado), no existe la UE; Si no existen fondos para financiar la unión (Principio de Solidaridad Financiera), no existe la UE; y finalmente si no hay preferencia de los socios dentro del Club (Principio de Preferencia Comunitario) de que sirve la UE. Es necesario que se respeten dichos principios y se doten de leyes para que se exija dicho respeto.

Comencemos pues en octubre, con la revisión del Tratado de la UE con la SADC (Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional), y en cumplimiento del Principio de Preferencia Comunitario, exijamos la salida de los cítricos de dicho acuerdo, ya que se ven perjudicados ante la avalancha de cítricos que nos llegan desde estos países sudafricanos; más de 800.000 Tn,, con grandes ventajas comerciales: salarios 10 veces inferiores, bajos impuestos, sin reciprocidad fitosanitaria y sin tratamientos en frío, que han ocasionado la entrada en España plagas de esos países, como es el cotonet de Sudáfrica.

Presidente de ALIV (Associació de Llauradors Independents de Vila real)