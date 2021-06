La Universitat Jaume I retorna con su Universitat d’Estiu con una potente programación enormemente atractiva para Castellón y toda la provincia. Y, teniendo en cuenta que las clases, conferencias y talleres se transmitirán en streaming, esto posibilitará que las actividades de verano de la Universitat Jaume I puedan ser cursadas desde cualquier parte no ya solo de España, sino del mundo. En su formato presencial, los cursos tendrán lugar en el complejo El Palasiet en Benicàssim.

Una universidad nace como motor cultural y de conocimiento y ese ha sido el objetivo de la Universitat Jaume I desde su fundación. La Universitat d’Estiu es uno de esos momentos donde el vínculo entre la propia universidad y su entorno social se acrecienta y afianza. Es en cursos como los que se proponen, abiertos a todos, donde los castellonenses pueden sentirse aún más próximos a ese gran centro investigador y académico de su ciudad que supone la UJI. Asimismo, desde que la rectora Eva Alcón me propusiera para coordinar este proyecto, con la inestimable colaboración de la vicerrectora Carmen Lázaro, hemos intentado que la programación de esos cursos esté directamente conectada con el mundo que nos rodea, con las cuestiones sociales que están en el debate público actual y que, de esta forma, la Universitat d’Estiu se sienta por todos como un foco de intercambio de ideas público, ameno y enriquecedor para todos.

Empezamos el 17 y 18 de junio con el curso La igualdad de género en la universidad: avances y propuestas, donde especialistas sobre este tema tan presente hoy día en el debate diario analizarán progresos, desafíos y propuestas que puedan conducir al conjunto de la comunidad universitaria hacia esa igualdad de género tan esencial y tan anhelada. Este curso, organizado en coordinación con la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), entronca con la I Cumbre de Rectoras que se celebró en la UJI en 2018 con la presidencia de nuestra rectora Eva Alcón.

Continuaremos el 24 y 25 de junio con el curso Recuperar el futuro: claves para un modelo económico inclusivo, interconexionado y sostenible. Propuesto desde la Cátedra de Transformación del Modelo Económico UJI-GVA y dirigido por los profesores Xavier Molina y Lluís Martínez, el curso promoverá el debate con relación a cómo conseguir una economía más sostenible, a la vez que más sensible a la inclusión y la interconexión.

Seguidamente, del 30 de junio al 2 de julio, la Universitat d’Estiu programará el curso Litigio estratégico en materia de derechos humanos, bajo la dirección del catedrático de la Universitat de València Jorge Cardona. En este foro, expertos en derecho internacional de derechos humanos en el ámbito europeo y de las Naciones Unidas, analizarán los conflictos sobre derechos humanos, planteando propuestas y enfoques para las estrategias de resolución y análisis de dichos conflictos.

Y desde un punto de vista humanístico, tendremos un espacio para la literatura, donde yo mismo coordinaré el curso titulado Mujeres en la literatura: grandes personajes femeninos y grandes escritoras. Aquí, escritores y escritoras del más alto nivel confrontarán pareceres sobre la relevancia de la mujer en la literatura, ya sea como personajes femeninos o como creadoras. Ganadores del premio Planeta, como Ángeles Caso; del premio Fernando Lara de novela, como Marta Robles; finalistas del Planeta, como Cristina López Barrio; académicos de la lengua, como Carlos García Gual; autores de novelas de enorme éxito como José Luis Corral, José Calvo Poyato, Rosario Raro o Luz Gabás y hasta la comunicadora televisiva e influencer María Zabay rescatarán de la historia a esas grandes protagonistas femeninas de la literatura.

La universidad, la igualdad, los derechos humanos, la economía sostenible, la literatura y la relevancia de la mujer en el pasado, presente y futuro se dan la mano en una oferta de cursos de la Universitat d’Estiu de la Universitat Jaume I que busca no solo conectar con la sociedad de Castellón y su entorno sino con todo el mundo: los cursos serán ofrecidos no solo en su formato presencial habitual (con las medidas de seguridad y aforos que sean precisos según la situación sanitaria y protocolos covid vigentes), sino que, además, las conferencias, talleres y todo tipo de actividades, como he anticipado al principio de este artículo, serán transmitidas en línea. De este modo la Universitat d’Estiu de la UJI da un salto hacia la internacionalidad con la aspiración de convertirse en un foro de debate científico, social y cultural de alto nivel pero, a la vez, ameno y accesible para todos, ya sea desde las propias aulas donde se celebren los cursos hasta el último rincón de un mundo que, como hemos aprendido este último años, no tiene fronteras reales, solo las impuestas por nuestras limitaciones y prejuicios. La universidad ha de estar siempre abierta y siempre conectada con su entorno social y ha de ser modelo de sostenibilidad, interconexión e igualdad. Y así, no sólo durante todo el curso, si no también durante los meses de verano, cuando, con frecuencia, se dispone de algo más de tiempo para el sosiego, el descanso y, adicionalmente, para la adquisición relajada, entretenida y siempre estimulante de conocimientos. Porque, ya lo decía Séneca: sapientia sola libertas est. La sabiduría es la única libertad. Y cualquier momento es bueno, el verano también, para intentar ser más sabios que es lo mismo que intentar ser más libres.

Delegado de la rectora para el impulso de la Universitat d’Estiu