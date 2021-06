Després de dos anys de mandat al govern, tot i que la pandèmia ha bloquejat la societat, hem intentat no parar. Entre confinament i confinament, els veïns i veïnes de Borriana han vist com les infraestructures han millorat. L’avinguda al Grao, amb carril bici i peatonal, 750.000 euros; la connexió amb carril bici fins a l’estació de tren, i l’adequació de l’aparcament per a millorar en mobilitat i demandar més connexió de trens amb 240.000 euros; l’entorn de Sant Blai, amb el que s’ha guanyat un nou espai a Borriana, millorant l’entrada de la ciutat, 470.000 euros; els nous parcs infantils i de cal·listènia, 50.000 euros; la rehabilitació del refugi antiaeri, 82.000 euros; el nou boulevard en La Bosca, 700.000 euros; l’ampliació del cementeri està acabada, poc més de 300.000 euros; la reforma de l’interior del pavelló de futbol sala de La Bosca, 50.000 euros; la rehabilitació de la muralla del carrer de Sant Pasqual, l’inici de les obres de l’IES Jaume I, amb 13 milions d’euros d’inversió; la finalització del Centre d’Atenció Primerenca i centre de formació, 250.000 euros; les millores en els polígons del Camí Fondo i Carabona, 600.000 euros; les obres del nou edifici de Serveis Socials, amb una inversió de 1,7 milions d’euros, i aquesta setmana l’inici de la participació del projecte de l’Arenal.

I cal afegir els projectes en camí per a aquests dos anys que queden. La rehabilitació de la Casa de Cultura valorada en 900.000 euros, el projecte del col·lector d’aigües pluvials per a tota la ciutat, aquesta setmana s’ha iniciat el procés de participació per a l’Arenal. L’ampliació de nitxos al cementeri, la reforma de l’escoleta infantil amb 250.000 euros, la reforma del Museu Arqueològic, 70.000 euros; el vial per donar accés al col·legi Iturbi, 600.000 euros en pavimentació de camins rurals, aposta per l’eficiència energètica en els edificis municipals amb més de 200.000 euros, i seguir amb la vertebració del territori amb l’avinguda Mediterrània, donant-li un carril bici, un altre peatonal, reorganitzar l’aparcament i un nou passeig amb 800.000 euros; la connexió en carril bici entre la circumval·lació i la carretera de Nules, i la millora del seu polígon, 200.000 euros.

Hem treballat dos anys, amb la incertesa de la pandèmia, i és moment de seguir. Hem fet i volem seguir fent per a millorar la ciutat per als veïns i veïnes que hi viuen. Seguim, més que mai!!

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana