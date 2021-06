Alguna ment brillant va decidir que l’alta velocitat era una prioritat per al conjunt de l’Estat, una prioritat que no resolia dos problemes històrics del transport ferroviari a Espanya: el transport regional i l’escàs volum de transport de mercaderies que els nostres trens registren respecte d’altres indrets. Independentment d’aquestes prioritats, cal dir que l’alta velocitat ha permés solucions plausibles des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, que no econòmica, de distàncies mitjanes. Per exemple, el trajecte Madrid-València o Madrid-Alacant o Madrid-Barcelona, per nomenar algunes destinacions, això sí sempre des d’una perspectiva radial en què Madrid és el centre de l’univers.

Al capdavall, però, les infraestructures en comunicacions tenen el deure d’intentar vertebrar els territoris i sembla avui possible afirmar que el projecte de transport intern valencià ha fracassat. Seguim sense cosir el nostre país pel que fa a tenir una xarxa densa de trens de rodalia que comuniquen el territori. La campanya de Compromís no només s’ha fet palesa del que cal aconseguir, com és el transport a demanda rural que connecte amb les zones costaneres, com també la necessitat d’augmentar el transport de viatgers entre les nostres comarques de manera sostenible. Que Castelló siga un referent per a les comarques del Nord exigeix comunicar-les bé amb els trens de rodalia sense deixar de banda, és clar, el corredor mediterrani. I al mateix temps recuperar l’àrea metropolitana de la Plana, que modestament dibuixava la recordada Panderola, que fet i fet, enllaçava les principals poblacions.

La nostra proposta no és altra que la de cosir el nostre territori i no reproduir les errades de l’Espanya radial. El que volem és teixir eixa xarxa de connexions tot pensant que bona part de les comunicacions són intercomarcals i que bona part de la supervivència de les zones rural es juga en el terreny de la mobilitat. La recepta és que els valencians recuperem la sobirania sobre els transport i siguem capaços de projectar-la sobre el conjunt de les nostres comarques.

Regidor de Compromís per Castelló