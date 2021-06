Un quilovat és un quilovat a les deu de la nit i a les deu del matí, l’energia és un recurs tangible i un servei bàsic per a la nostra vida quotidiana, i com a tal hauria d’estar garantit el seu accés universal. El descans, la tranquil·litat i la intimitat d’estar cadascú en la nostra casa també és un dret bàsic que també les institucions han de protegir. Però cap dels dos drets no són universalitzats hui en la nostra ciutat i això hauria d’obligar-nos a avaluar i millorar el funcionament dels poders públics. A Castelló prop d’un 15% de la població té dificultats per accedir a l’energia suficient per a desenvolupar la seua vida en condicions de dignitat es troben en situació de pobresa energètica, segons les dades de l’Estratègia Espanyola de lluita contra la pobresa de 2017. I alhora sols un 20% del veïnat de Castelló viu en entorns de contaminació acústica ambiental adequada, segons l’Estudi Acústic del Pla General de l’any 2016.

Malgrat eixes dos premisses, que qualsevol persona hauria de tindre dret a descansar i a l’energia, des de la setmana passada arrel de la nova política tarifària que estableix intervals horaris en els quals varia el preu de l’energia s’ha generat una polèmica que ha situat en el debat públic un fals dilema que sembla que ens obliga a escollir entre el nostre accés a l’energia i el nostre dret al descans nocturn, però la resposta no ha de ser desregular els controls a la contaminació acústica per permetre un consum energètic en horaris més barats, i les institucions europees tampoc permetran eixa resposta, perquè és la directiva europea qui ens assenyala problemes greus de contaminació acústica ambiental que perjudiquen la nostra salut.

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha comés un error enorme per semblar que l’accés a l’energia depén del consum individual, ens hem pegat un tir en el peu en reforçar el marc neoliberal de l’energia com a mercaderia, del sector energètic com un mercat lliure (que no és tal, és oligàrquic) i de la ciutadania com a consumidors. La política de transició i estalvi energètic s’ha de basar en la intervenció pública en el sector, en la sanció i fins i tot prohibició de les activitats més insostenibles amb mesures paral·leles de transició i d’acompanyament als sectors que més dificultats tenen per realitzar eixa transició.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló